Сборная России не встанет на колено! И правильно сделает?

Футболисты сборной России решили отказаться от предматчевого ритуала Евро-2020 и не планируют преклонять колено перед матчем первого тура с командой Бельгии. Рассказываем, как на смелое решение сборной отреагировали эксперты «Чемпионата».

В Госдуме поддержали решение российской сборной не преклонять колено на Евро

«Если российские футболисты решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать.



Наверняка в иностранных СМИ будет много споров, но на это однозначно не стоит обращать внимания. Нас ведь плохо слышат, когда мы что-то говорим или просим. Мало того, если мы о чём-то просим, складывается ощущение, что пытаются сделать ровно наоборот. Казалось бы, такая простая вещь, как запрет сомнительной символики и лозунгов националистического характера на форме сборной Украины, но они всё равно принимают нелогичные решения. Мы обращаемся — нас не слышат, поэтому на реакцию Европы нам должно быть всё равно», — заявил член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что акция BLM — заигрывание с афроамериканцами и Россия здесь ни при чём

«Сборная России правильно решила не поддерживать акцию и не вставать на колено перед матчем с Бельгией. BLM — это вообще американское дело, никакого отношения к нам не имеет. Почему мы должны принимать то, что нам далёко и несвойственно? Для всех разумных людей всё ясно и объяснимо, так что наша сборная сделала всё правильно.



Они заигрывают с афроамериканцами, а мы-то тут при чём? Это их внутригосударственное дело, поэтому мы должны относиться к этому нейтрально. У меня не было никаких сомнений, что Россия может примкнуть к этой акции».

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила сожаление, узнав о решении сборной не преклонять колено

«Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM. Очень жаль, что российские футболисты не планируют преклонять колено перед матчем с Бельгией. Допускала, что всё-таки здравый смысл восторжествует, но, к сожалению, этого не произошло. Мы должны быть вместе со всем миром, а не отделяться от него».

Светлана Журова допустила, что даже у многих иностранцев эта акция вызывает определённое недовольство

«Это абсолютно добровольная история. Если кто-то не хочет поддерживать акцию, то это не значит, что он не поддерживает этих людей или те проблемы, к которым они хотят привлечь внимание. Акция должна быть добровольной, и нельзя к ней присоединяться насильно. Если кто-то не присоединился, то это не значит, что ему безразлично, что он к ней относится неправильно. Не надо связывать эти вещи. К сожалению, их почему-то связывают: не встал на колено — не поддерживаешь темнокожих людей. Есть же традиции. Насколько вставать на колени соответствует традициям верующих людей, например? Может быть, мусульманин поддерживает идею, но считает, что можно делать это другим способом и что необязательно вставать на колено. Возможно, если бы эта акция не была связана со вставанием на колено, то больше бы людей её поддержало. Допускаю, что у многих иностранцев это вызывает определённое недовольство, но они об этом не говорят. Сто процентов. И чем тогда эта акция хороша?»

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной в привычной для себя манере

«Сборная России – молодцы! С наших все команды должны брать пример, потому что, если ты хочешь кому-то отдать должное, можно это сделать и внутри, в сердце. А заниматься клоунадой вот такой нет смысла. Особенно если ещё учесть, что это вообще не наша история. В противном случае мы заставим потомков дворян вставать перед нами на колено, перед потомками крепостных крестьян. И они попляшут».