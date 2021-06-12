Наша команда начинает выступление на чемпионате Европы матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге. Самые интересные события второго дня турнира.

Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сегодня Россия будет биться с лучшей командой мира!

Недолго нам пришлось ждать первого появления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020. Уже во второй день турнира наша команда в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. Наш соперник — лучшая команда мира по рейтингу ФИФА. Однако дружина Станислава Черчесова будет биться — другого выхода просто нет!

В первый день состоялся один только матч открытия турнира, а во второй зрители уже смогут выбирать. Помимо матча Бельгия — Россия свой турнирный путь начнут наши соперники по группе В: Дания и Финляндия. Также в рамках квартета А будет сыгран матч Уэльс — Швейцария.