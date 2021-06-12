Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сегодня Россия будет биться с лучшей командой мира!

Недолго нам пришлось ждать первого появления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020. Уже во второй день турнира наша команда в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. Наш соперник — лучшая команда мира по рейтингу ФИФА. Однако дружина Станислава Черчесова будет биться — другого выхода просто нет!
В первый день состоялся один только матч открытия турнира, а во второй зрители уже смогут выбирать. Помимо матча Бельгия — Россия свой турнирный путь начнут наши соперники по группе В: Дания и Финляндия. Также в рамках квартета А будет сыгран матч Уэльс — Швейцария.
Сборная России усердно готовилась к турниру. Последняя полноценная тренировка перед матчем получилась особенно любопытной. Даже знаток игры «Что? Где? Когда?» приезжал!
Сегодня сборная России сыграет с Бельгией — лучшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА. Бельгийцы выглядят фаворитами. Но мы уверены, что Россия, как минимум, не проиграет. И вот почему:
Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем отмечать большой футбольный праздник. Вчера, пусть и с опозданием на целый год, стартовал чемпионат Европы по футболу — 2020. И день открытия турнира не разочаровал!
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