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Бельгия — Россия, онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу, 12 июня 2021, онлайн 2 дня Евро-2021

Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сегодня Россия будет биться с лучшей командой мира!
Павел Панышев Даниил Сальников
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Евро-2020. Второй день
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Наша команда начинает выступление на чемпионате Европы матчем с Бельгией в Санкт-Петербурге. Самые интересные события второго дня турнира.

Недолго нам пришлось ждать первого появления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020. Уже во второй день турнира наша команда в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. Наш соперник — лучшая команда мира по рейтингу ФИФА. Однако дружина Станислава Черчесова будет биться — другого выхода просто нет!

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
12 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Россия

В первый день состоялся один только матч открытия турнира, а во второй зрители уже смогут выбирать. Помимо матча Бельгия — Россия свой турнирный путь начнут наши соперники по группе В: Дания и Финляндия. Также в рамках квартета А будет сыгран матч Уэльс — Швейцария.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Live Иван Уральский

Сборная России усердно готовилась к турниру. Последняя полноценная тренировка перед матчем получилась особенно любопытной. Даже знаток игры «Что? Где? Когда?» приезжал!

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07:03 Иван Уральский

Сегодня сборная России сыграет с Бельгией — лучшей сборной мира, согласно рейтингу ФИФА. Бельгийцы выглядят фаворитами. Но мы уверены, что Россия, как минимум, не проиграет. И вот почему:

07:03 Иван Уральский

Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем отмечать большой футбольный праздник. Вчера, пусть и с опозданием на целый год, стартовал чемпионат Европы по футболу — 2020. И день открытия турнира не разочаровал!

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