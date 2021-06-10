«Мы снова встанем на колено». На Евро ждут очередного скандала

Вставание на колено в рамках поддержки акции Black Lives Matter активно продолжается в ряде стран мира, и многие футболисты не остаются в стороне и перед каждым матчем показывают свою солидарность борцам с расизмом. Только вот тех, кто остаётся стоять, тоже немало – и вряд ли это как-то связано с их расовыми предрассудками. Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха ещё в феврале высказался, что вставать на колено – унизительно: «Когда я рос, мои родители просто дали мне понять, что я должен гордиться цветом своей кожи. Чувствую, что мы должны просто стоять прямо. Не собираюсь вставать на колено, не собираюсь наносить на спину надпись Black Lives Matter, потому что сейчас она воспринимается как мишень. Мы отстраняемся от остальных. Говорим о равенстве, но подобные вещи отстраняют нас и вообще не работают».

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Сейчас нас ждёт новый виток обсуждений «коленопрелонений» – начинается Евро, некоторые сборные уже обозначили свою позицию по этому вопросу (Хорватия уже заявила, что останется стоять перед матчем с Англией, например), а представитель УЕФА заявил журналисту Daily Mail, что европейский союз настоятельно требует уважать игроков, преклоняющих колено. Такая «просьба» возникла не просто так: накануне венгерские болельщики освистали ирландцев, англичане – своих же. И вот последнее – удивительнее всего.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча с Австрией сказал, что свист с трибун «может показаться критикой в адрес темнокожих футболистов». «Кто-то, видимо, считает эту акцию политической. Я рад, что свист утонул в аплодисментах. Некоторые люди просто не понимают суть этой акции», – добавил он. Подобного мнения придерживается и Гари Линекер: «Если вас смущает, что игроки сборной Англии встают на колено, то вы являетесь одной из причин, почему они это делают».



На следующий день сборная выпустила заявление, что команда не откажется от выражения протеста перед матчем с Румынией: «Наши футболисты вновь встанут на колено в знак солидарности с сообществом темнокожих, включая членов нашей команды, которые постоянно подвергаются оскорблениям». И снова: одни свистели, другие – аплодировали. При этом два румынских футболиста отказались вставать на колено – один из них – Никушор Станчу – сделал это как акт поддержки дисквалифицированного партнёра по сборной.

Фото: Lee Smith/Getty Images

Очевидно, что в Англии назревает раскол: часть болельщиков не понимает, зачем продолжать вставать на колено. «Это формирует политическую повестку, которая фокусируется на темнокожих людях и цвете кожи, тогда как, насколько я понимаю, мы все фанаты Англии, несмотря ни на что», – сказал один из свистевших болельщиков BBC Radio 1. «Кто-то говорит, что свист – это акт расизма, но я отвергаю это предположение». Другие фанаты говорят, что преклонение отвлекает от спорта – мол, если бы нам нужна была политика, мы бы включили новости. Выступил и депутат от консерваторов Брендан Кларк-Смит: он написал в «Фейсбуке», что «теперь этот жест воспринимается как привычный символизм, из-за чего он утратил свою силу», сравнил вставание на колено с приветствием фашистов перед матчем в 1936-м, а потом задался вопросом, действительно ли игроки хотят нести этот «политический багаж».

«Пожалуй, пора остановиться и подумать. Есть способы получше, чем этот. Давайте извлечём уроки из истории, найдём то, что мы все сможем поддержать, при этом не смешивая политику с футболом. Я буду болеть за свою страну этим летом независимо от их предматчевой позиции. Но перед началом игр и в перерыве мой телевизор будет выключен», – заключит депутат.

Дипломатичнее о ситуации высказался премьер-министр Борис Джонсон: он не осудил тех, кто освистывал игроков сборной Англии, но призвал поддержать футболистов.



Сборная Англии не собирается отказываться от жеста. Саутгейт сказал, что команда едина в своём решении и в дальнейшем будет просто игнорировать негативную реакцию со стороны болельщиков. Нападающий Маркус Рэшфорд добавил: «Мы считаем, что это правильно, поэтому продолжим это делать». Ну а точку в выражении позиции сборной Англии поставил полузащитник Джордан Хендерсон: он сказал Sky Sports, что многим из его товарищей по команде «надоело говорить» о решении команды продолжать вставать на колено.



«Мы знаем, что правильно, и вместе выступаем против расизма. Конец истории», – заключил он.