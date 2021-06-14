Да, украинская сборная гораздо интереснее российской. Но вряд ли в этом виноват Черчесов

В таких случаях никуда не деться от сравнений. Пусть все мы понимаем, что две совершенно разные команды провели разные матчи против разных соперников в разных группах (и противопоставление по умолчанию немного бессмысленно), но наблюдение за соседом всё равно было и остаётся чрезвычайно любопытным занятием. Тем более есть прекрасный повод: собственная сборная подарила на старте глубокое разочарование, кому-то хочется лишний раз её уколоть.

Я тоже считаю, что у Украины более живая и интересная команда. При этом в воскресенье для самой себя она провела достаточно слабый матч, обычно всё бывает увереннее и веселее. Причин тому было несколько: отсутствовал важнейший для системы нижний опорник Степаненко, средне сыграл Зинченко, да и в целом сборная Украины включалась лишь эпизодами и отрезками. И большую часть матча Нидерландам она в уровне ощутимо уступала.



Но я прекрасно понимаю, почему игра сборной Украины вызывает больше симпатий и почему нейтральные эксперты, если их попросят сравнить две команды, с 99-процентной вероятностью выберут не нашу. Всё объясняется очень легко.

В чём Украина лучше

Во-первых, у Украины в большей степени прослеживаются свой стиль и своя базовая система — это 4-3-3 с симпатичной позиционной структурой, нижним опорником, регулирующим атаки, комбинационными треугольниками на флангах, яркими вингерами. Уход в сторону случается очень редко. Это ведь довольно показательный момент: в матче против сильнейшего соперника в группе Шевченко не стал ничего изобретать и не пытался удивить нидерландцев. Он в первую очередь надеялся на свою игру.



У нас с Бельгией всё было ровно наоборот — мы захотели преподнести сюрприз, ушли от вроде бы ставшего фирменным «ромба» и пятёрки защитников, раскидали важных игроков по непрофильным позициям. Не получилось — перестроились во втором тайме. А потом перестроились ещё раз. Да и в целом собственный стиль у сборной России размыт и неустойчив. Поэтому уход от 5-1-2-1-1 лично меня и расстроил — по товарищеским матчам казалось, что это перспективная система.

Фото: John Thys/Getty Images

Во-вторых, Украина не боится играть в футбол даже под давлением. Например, с Нидерландами её точность передач составила 85%, а доля длинных пасов — всего 8% (в первом тайме вообще 6%). У нас же против Бельгии общая точность — 79%, а доля длинных — 15%. Хотя интенсивность прессинга соперников была плюс-одинаковой (и, кстати, далеко не убийственной).



У Украины гораздо больше уверенности при розыгрыше мяча даже у центральных защитников, не говоря уже о линии полузащиты. Да, случаются потери, грубые обрезы, но нет никакого страха, никто не запрещает играть в середину. Первая реакция на давление — не выбить вперёд на большого нападающего, а попытаться сохранить мяч другим способом, найти партнёра, подстроиться под ответный пас. Нападающий Яремчук — не классический малоподвижный столб, а форвард, дающий много предложений в зоны, — и игра с ним получается гораздо быстрее по умолчанию.



Стиль — вот что привлекает внимание и на подсознательном уровне делает команду романтичнее.

А в чём лучше Россия?

Заметьте, что выше при сравнении я везде стараюсь употреблять слово «интереснее», а не «сильнее». Потому что это далеко не одно и то же. И, кстати, совершенно не удивлюсь, если в итоге сборная России добьётся на турнире сопоставимого результата или даже заберётся выше.



У Украины весёлая команда, за которой приятно наблюдать, но разве она гораздо лучше с точки зрения дисциплины и организации обороны? Я представляю, что бы сделали с Черчесовым, если бы наша сборная семь-восемь раз за матч забывала игрока на дальнем фланге, а чужой крайний защитник получил бы пять моментов, нанёс четыре удара и сделал бы все три гола.

Фото: John Thys/Getty Images

Это была слишком медленная реакция от Шевченко на проблемы — да и в целом его команда оборонялась в Амстердаме так себе. Линия обороны пыталась быть мобильной, старательно двигалась в зависимости от нахождения мяча, но синхронность отскоков линии, контроль опорной зоны — всё это на самом деле часто было на низком уровне. Причём на очень низком — Черчесова бы серьёзно за это съели.



Терпеть не могу сравнивать статистику из двух разных матчей и делать на основе её выводы, но давайте ещё раз сделаем исключение. Бельгия против России (на минималках) — 65% владения; 8 владений, достигших чужой штрафной; 9 ударов (4 в створ), из них 6(4) — из штрафной; 1,43 xG. Голландия против Украины — 62% владения: 16 владений, достигших чужой штрафной; 15 ударов (7 в створ), из них 7 (4) в створ; 1,69 xG. То есть качество обороны сборной Украины оказалось никак не выше.

Какие претензии есть к Черчесову?

Повторю, что лично я так и не понял тактику Черчесова на матч с Бельгией — во-первых, потому что нашим защитникам противопоказано обороняться в низком блоке, во-вторых, мы совсем лишились контригры. Двумя крайними полузащитниками оказались Зобнин и Кузяев, они застревали в широких позициях, через центр мы не играли вовсе, а под сбросы от Дзюбы после бесчисленных верховых мячей пытался открыться одинокий Головин. Всё это было, во-первых, жутко примитивно, во-вторых, катастрофически неэффективно.

Но если рассматривать ситуацию в целом: можно ли вообще играть в другой, более современный и агрессивный футбол с нашими игроками? Когда в центре полузащиты у тебя Зобнин и Оздоев без чёткого созидания, когда ключевой центральный защитник и вратарь паникуют под давлением и даже в клубах не начинают атаки. Когда твой нападающий уже не даёт никаких предложений за спину и замедляет игру, зато идеально борется и скидывает. Когда у тебя всего два тонких техничных игрока — Головин да Миранчук. Но стабильность Миранчука пока такова, что в серии А он набрал всего 662 минуты. А у его одноклубника, лучшего ассистента чемпионата Малиновского — в три раза больше.

И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу выбора. Есть ли в нашей стране вообще готовые футболисты, способные не только красиво играть, но ещё и пахать (а это на таком уровне — обязательное совмещение)? И кого из них несправедливо отцепили из заявки? Безусловно, можно всех разогнать и взять других игроков — с техническими и комбинационными задатками, но без стабильного класса и без умения выдерживать интенсивность. Их можно подготовить. Научить пахать вообще проще, чем научить играть.



Но ведь готовить и доводить до ума их должен вовсе не Черчесов. Тот же Шевченко явно никого не готовит — он просто построил очень симпатичную команду из сильных по умолчанию футболистов.