«Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину

Настроение в соцсетях во время матча Украина – Нидерланды менялось каждые десять минут. Началось всё с одобрительных реплик о смелости, а закончилось глобальным уважением к игре, которую показала команда Андрея Шевченко.

Украинцы уступили 2:3, но, по общему мнению, за такой футбол не может быть стыдно.



Естественно, никуда не деться от противопоставлений с Россией. Один из пользователей написал, кому нужно точно увидеть прошедший матч.

Другой считает, что Россия в отличие от Украины даже не старалась. А футбол у нашей сборной – трусливый.

И снова укол в сторону сборной России.

После матча многие убеждены, что для Украины всё только начинается и впереди большой путь на Евро.

Кто-то считает, что Голландии просто повезло.

Главное, что за такую команду людям хочется болеть!

В международном «твиттере» после пары голов стали подкалывать Франка де Бура. Дескать, голландцы при нём забили уже больше, чем «Кристал Пэлас», где он проработал… 78 дней.

А в России оказались и болельщики Нидерландов. Например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

В общем, Украина как минимум на день «завирусилась» в русскоязычном «твиттере» исключительно с позитивными отзывами. А если зайдёт далеко в плей-офф, за команду Шевченко, кажется, многие в России будут болеть.