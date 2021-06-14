«Покажите эту игру сборной России!» В соцсетях хвалят Украину

Настроение в соцсетях во время матча Украина – Нидерланды менялось каждые десять минут. Началось всё с одобрительных реплик о смелости, а закончилось глобальным уважением к игре, которую показала команда Андрея Шевченко.
Украинцы уступили 2:3, но, по общему мнению, за такой футбол не может быть стыдно.
Естественно, никуда не деться от противопоставлений с Россией. Один из пользователей написал, кому нужно точно увидеть прошедший матч.
Другой считает, что Россия в отличие от Украины даже не старалась. А футбол у нашей сборной – трусливый.
И снова укол в сторону сборной России.
После матча многие убеждены, что для Украины всё только начинается и впереди большой путь на Евро.
Кто-то считает, что Голландии просто повезло.
Главное, что за такую команду людям хочется болеть!
В международном «твиттере» после пары голов стали подкалывать Франка де Бура. Дескать, голландцы при нём забили уже больше, чем «Кристал Пэлас», где он проработал… 78 дней.
А в России оказались и болельщики Нидерландов. Например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.
В общем, Украина как минимум на день «завирусилась» в русскоязычном «твиттере» исключительно с позитивными отзывами. А если зайдёт далеко в плей-офф, за команду Шевченко, кажется, многие в России будут болеть.
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