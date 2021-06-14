«У Бельгии не было моментов». Почему сборная России так самоуверенна после разгрома?

Бельгия без особых шансов разгромила сборную России. Можно сказать, что они сделали это легко, можно, что на классе, можно, что изящно. Главный факт — особых проблем лидеру мирового рейтинга команда Черчесова не доставила. Но, прочитав мнения из сборной, может показаться, что всё было не так плохо:



«Можно играть со всеми соперниками. Всё зависит от нас самих. В этот раз нам не очень повезло. Где-то были расслабленность, потеря концентрации», — слова Максима Мухина.

«Не сказал бы, что Лукаку — такая машина. Два раза встретился с ним. Не такая уж мощь. Да, хороший игрок. Два момента — два гола. Но в плане игры не прямо вау. Бельгия ничем не удивила нас. Мы играли первые 20 минут хорошо. Прессинговали их, а они просто выносили. Невынужденная ошибка повлияла скорее на них. При 0:1 игра немного сдулась со стороны Бельгии. Мы начали атаковать, но получили второй гол. Но до этого — ни одного момента у Бельгии. Мы играли закрыто. У Бельгии не было моментов вообще, только подходы», — речь Игоря Дивеева.



«Я бы не сказал, что бельгийцы — космос. Пропустили два нелепых гола. До гола подходы были, и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло», — так высказался Дмитрий Баринов.

«Первый гол Лукаку мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась», — Рифат Жемалетдинов тоже был ярок.

И только Артём Дзюба немного прошёлся по нашей команде: ««Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка всё изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно. Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Плохо оборонялись».

Логично, что после таких самоуверенных слов сборную принялись критиковать ещё сильнее, чем просто после поражения. Комментатор Геннадий Орлов и вовсе заявил Дивееву, что тот «ослеп». Но почему вообще сборная высказывалась в таком тоне? И почему восприятие игры болельщиками так сильно отличается от восприятия её игроками?



С болельщиками всё ясно. Большинство ждало провала — оно его дождалось. Да и хвалить команду по итогу не за что, а критиковать и уничтожать у нас, к сожалению, всегда любили больше — а тут повод подвернулся просто шикарный. Но вот с футболистами совсем другая история.



Коллега Гончаров уже разбирал матч подробно. И при всей критике не стоит обходить стороной тезис, что, кроме двух голов (в которых ключевую роль сыграли индивидуальные ошибки), Бельгия за весь первый тайм создала ещё только один момент. Во втором тайме Россия перестроилась — и у Бельгии в атаке стало получаться совсем мало. Хотели ли они забивать ещё и третий, четвёртый и пятый голы? Нет, конечно. Смогли бы включить сверхскорость и совсем смять команду Черчесова? Наверное. Но этого не было — Бельгия доигрывала матч в эконом-режиме, хотя и изменения Черчесова команде помогли.

Так чем же так должна была удивить Бельгия — первая сборная мира? Они забили после индивидуальных ошибок, они действительно не создали миллион моментов, Россия явно не наиграла на 0:7. Да и посыл в словах про «удивление» ведь не в «оскорблении» соперника. Просто наши и ждали такой игры от бельгийцев. Да, не смогли справиться, но при чём тут удивление?

Глобально Дивееву, Мухину, Баринову и Жемалетдинову с Дзюбой можно сказать спасибо за честность. Искренне сказали то, что думали, но специально сделали это не в пораженческом тоне. Да, Артём высказался жёстче, но он постарше — понимает, что сделай он заявление, как у Дивеева, — его принялись бы уничтожать с удвоенной силой. Другое дело — резонанс.

Возможно, отношение к сборной сейчас вновь настолько негативное, что за словами следить надо аккуратнее. Хотя лучше слышать от игроков такие самоуверенные слова, чем «мы — говно» и «жду говна в комментариях», как было на предыдущем Евро. Уверенность в своих силах сейчас точно не помешает.