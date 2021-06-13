«Если бы не досадный гол Бельгии, мы бы забили первыми». Жизнь сборной после разгрома

На следующий день после крупного поражения от Бельгии сборная России провела восстановительную тренировку на «Петровском». Перед началом занятия Станислав Черчесов собрал игроков в круг и что-то очень долго и активно рассказывал, используя при этом активную жестикуляцию. «Он всегда так. Обычный процесс общения с командой», — пояснил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. И добавил: «Обстановка в команде рабочая. Все ребята – профессионалы. Не первый раз проигрывают, как и побеждают. Всё случается».

В тренировке не принимали участие сразу трое футболистов: Далер Кузяев, Юрий Жирков и Игорь Дивеев. Они остались в отеле из-за повреждений и работали индивидуально. Сроки возвращения в общую группу пока неизвестны. Но есть и хорошая новость – Фёдор Кудряшов занимался наравне со всеми.

После тренировки с журналистами пообщались полузащитники Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов.

Зобнин плохо спал после поражения, у игрока негативные мысли

— Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться.

После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах. Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать Финляндию и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Всё это очень жёстко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно – прежде всего.

Жемалетдинов считает, что у России не получался прессинг

— Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность. Бельгия была не на пике, у них отсутствовали несколько игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый его гол мы сами себе придумали, а второй – он уже убежал и забил. Его отмечу.



Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать два матча и спокойно решать свои задачи. Ситуация с Эриксеном ужасная. Желаю ему здоровья. Всех деталей мы не узнаем. Хочется, чтобы такого в футболе было поменьше.

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Матч с Финляндией состоится 16 июня. Надеемся, слова игроков не разойдутся с реальностью.