Тест. Хорошо ли вы знаете участников этого Кубка Америки?
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Десять вопросов для настоящих знатоков латиноамериканского футбола.
Это реально можно пропустить, но одновременно с чемпионатом Европы по футболу проходит Кубок Америки. Турнир можно смело назвать многострадальным: он должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но за три недели до старта права его проводить лишились колумбийцы, а за полторы – и аргентинцы. Причиной стал всё тот же ковид, но новой хозяйкой стала Бразилия, в которой ситуация с пандемией ещё хуже!
Бразилия выиграла все Кубки Америки, которые проходили у неё дома. Она же более чем уверенно начала новый турнир: Венесуэла в матче открытия получила три безответных гола. В честь этого, безусловно, легендарного турнира мы подготовили онлайн-викторину, в которой проверим ваши знания об участниках Кубка.
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