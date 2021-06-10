С Кубком Америки происходит что-то странное. Его перенесли в Бразилию вопреки логике

«Будем идти до конца, потому что мы жертвы государства. … Нам нужно новое правительство», — говорит в интервью BBC Эрнесто Эррера, лидер фанатов клуба «Санта-Фе». С конца апреля Колумбия погрузилась в противостояние между населением и правительством, которое не утихает до сих пор. Сейчас стране явно не до футбола, хотя именно Колумбия вместе с Аргентиной должны были принимать предстоящий Кубок Америки. Как в итоге сложился этот сценарий — рассказываем в специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт».

Okko эксклюзивно покажет в России Кубок Америки по футболу 2021, который пройдёт с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие расскажут не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Что происходит в Колумбии?

Вспышки насилия возникают повсеместно, а к наведению порядка привлекли усиленный контингент военных. В общем, в Колумбии сейчас жарко.

Фото: Santiago Botero/Getty Images

Формальная причина протеста — налоговая реформа правительства, которое решило компенсировать экономические убытки от пандемии повышением налогов для физических лиц. Это спровоцировало волну недовольства, люди стихийно вышли на улицы. Президент Иван Дуке быстро свернул реформу, но протесты лишь набирали силу. В Колумбии худшие экономические показатели за последние 50 лет, уровень безработицы составляет 14%, уровень бедности вырос до 42,5%.



Из-за беспорядков матчи чемпионата Колумбии и Кубка Либертадорес либо перенесли в соседние страны, либо отменили. В середине мая недалеко от стадиона «Ромелио Мартинес», где играли местный «Атлетико Хуниор» и аргентинский «Ривер Плейт», полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Также в трансляцию попали звуки стрельбы.

Новость по теме Матч Кубка Либертадорес в Колумбии был омрачён боевыми действиями рядом со стадионом

Изначально замысел по Кубку Америки был такой: 10 сборных (было 12, но Австралия и Катар отказались от участия из-за наложения на отборочные матчи ЧМ и Кубка Азии) разделили на две группы, первая играет в Колумбии, вторая — в Аргентине. Две недели назад Колумбию окончательно вычеркнули из списка стран-хозяев, оставив только Аргентину. Но и там случился коллапс.

Как Аргентина потеряла Кубок Америки?

Буэнос-Айрес. В «Ривер Плейте» катастрофа перед очередным матчем Кубка Либертадорес: 20 случаев заражения COVID-19 в основной команде (заболели все четыре вратаря), а КОНМЕБОЛ запретил дозаявку игроков из молодежки. Хотя у «Ривера» изначально была возможность расширить заявку до 50 игроков на всякий случай, клуб отказался. И попал в сложную ситуацию.

Фото: Juan Ignacio Roncoroni/Getty Images

Среди уцелевших нашли вратаря — 35-летнего полузащитника Энцо Переса, он играл в Европе за «Бенфику» и «Валенсию». С Пересом в воротах «Ривер» обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счетом 2:1.

«Ривер» — герои. Но пандемия по-прежнему сильно бьёт по всей Аргентине. Очередная волна пошла с апреля, ситуацию усугубляет мутировавший штамм P1, завезённый из Бразилии. Сейчас в Аргентине болеет более 350 тыс. человек, а средний прирост за сутки в стране составляет 35-40 тыс. случаев заражения. Правительство ввело локдаун, спортивные соревнования отменили, но ситуация с коронавирусом не удалось стабилизировать.

О том, что играть в Аргентине не совсем безопасно, вскоре заговорили и футболисты. Например, Луис Суарес: «Я поражён тем, что Кубок Америки состоится в такой сложной ситуации. Главным для нас должно оставаться здоровье». Финал предсказуем — 31 мая КОНМЕБОЛ сообщил об окончательном переносе турнира в Бразилию.

Получается, в Бразилии все в порядке? Не совсем

Увы, в Бразилии ситуация с COVID-19 не лучше, чем в Аргентине. Число зараженных сейчас превышает миллион человек, а средний прирост за последнюю неделю составил 60-70 тыс. новых случаев заболевания в сутки. Да и вообще в мире Бразилия занимает третье место после США и Индии по количеству заболевших. Почему же КОНМЕБОЛ перенёс Кубок в эту страну?



У организации были еще два варианта для переноса — США и Чили. С американцами у КОНМЕБОЛ натянутые отношения еще с 2016-го, когда Кубок Америки проводили совместно с КОНКАКАФ. А Чили формально выразила готовность принять только колумбийскую часть турнира — не все 28 матчей.

Бразилия уже принимала Кубок Америки в 2019-м, а до этого — чемпионат мира и Олимпиаду. Здесь достаточно готовых стадионов, опыт организации свеж — видимо, эти факторы стали ключевыми для КОНМЕБОЛ. Вопрос о переносе турнира на другой срок, чтобы дать время Колумбии и Аргентине, даже не ставился. В этом случае федерация потеряла бы почти 120 млн долларов (спонсорские контракты, трансляции и так далее).

Фото: Mario Tama/Getty Images

При этом в Бразилии новость о переносе встретили с негодованием даже несмотря на то, что все матчи пройдут без зрителей. Бразильский эпидемиолог Педро Кури жёстко высказался по поводу турнира: «Это разврат и проявление неуважения к 460 тысячам семей погибших в стране. Решение было принято ровно в момент начала третьей волны. Как футбольный фанат я сожалею, что спорт всё больше отдаляется от людей».



На прошлой неделе в Бразилии прошла акция протеста против президента Жаира Болсонару. В начале пандемии он сказал: «Я выжил после того, как меня пырнули ножом. Какая-то простуда меня не возьмёт», а также называл рекомендации ВОЗ «пустой болтовней» и высмеивал ношение масок. В итоге ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля, люди недовольны. Вакцинация идет медленно: всего 20% жителей получили первую дозу.



Кубок Америки может стать ещё одним поводом для протестов. В 2013-м в Бразилии во время Кубка конфедераций уже прошла «Уксусная революция». Уксусная — потому что протестующие носили с собой уксус, нейтрализующий действие слезоточивого газа.



Игроки тоже не в восторге. Эдинсон Кавани философски рассуждает о ситуации вокруг турнира: «В некоторых вопросах наше мнение не имеет веса. Поэтому мы вынуждены мириться с внешними обстоятельствами, как и другие футболисты и люди. Это наша работа».

Сборная Бразилии намерена бойкотировать турнир. Что?

По сообщениям различных источников (AS и Globo), игроки сборной Бразилии обсуждали возможность отказа от участия в турнире с президентом Бразильской конфедерации футбола. Перед игрой отбора на ЧМ против Эквадора главный тренер сборной Тите косвенно подтвердил эту информацию: «У нас есть позиция, но мы не будем раскрывать её сейчас. У игроков есть своё мнение, они высказали его президенту и поделятся им с болельщиками в нужное время. После ближайших матчей и я выскажу и свою позицию».



5 июня капитан сборной Бразилии Каземиро в интервью Globo уже открыто выступил против турнира: «Против не только я, не только игроки, которые выступают в европейских чемпионатах, а вся сборная. Все, включая Тите и тренерский штаб. Мы едины в своем мнении».



Далее посыпались совершенно лютые инсайды. Журналист издания Correio Braziliense Винсент Нуньес сообщил, что 8 июня сборная официально выступит с заявлением об отказе от участия в Кубке Америки. Также Нуньес написал, что президент страны Болсонару в случае отказа сборной попросит футбольные власти Бразилии выставить на турнир другой состав под руководством другого тренера.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Игроки сборной действительно опубликовали открытое письмо. Они выступили с критикой в адрес КОНМЕБОЛ, но от бойкота все-таки отказались. «По разным причинам, будь то гуманитарным или профессиональным, мы не удовлетворены тем, как КОНМЕБОЛ повела себя в ситуации с Кубком Америки. Последние события заставляют нас поверить в неадекватный процесс проведения турнира. Мы против организации Кубка Америки в Бразилии, но мы никогда не откажемся играть за Бразилию», — заявили футболисты.



Первый матч Кубка Америки состоится в ночь с 13 июня, если точнее —14 июня в 00:00 по московскому времени. На «Национальном стадионе» в Бразилиа новые хозяева турнира сыграют против сборной Венесуэлы.