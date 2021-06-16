От такого исполнения гимна России мурашки по коже! Мощное видео с болельщиками из Питера

Россия обыграла Финляндию во втором своём матче на чемпионате Европы 1:0, но игру с трибун посмотреть смогли не все. Из-за коронавирусных ограничений на «Газпром Арене» было всего 24 с половиной тысячи болельщиков. Зато в питерской фан-зоне на Конюшенной площади, несмотря на будний день и раннее начало матча, снова был аншлаг!

Перед игрой многие были уверены в победе России, но немногие – в том, что наша команда не пропустит. И такие ошибки людей приятны как никогда – Матвей Сафонов с Финляндией отыграл на ноль.

А наблюдать за эмоциями болельщиков в фан-зоне было прекрасно. Вот самые атмосферные видео из Санкт-Петербурга:



Перед стартом матча – разогрев в исландском стиле. На чемпионате мира 2018 года заряд исландских фанатов так понравился россиянам, что сейчас его исполняют перед играми сборной:

Исполнение болельщиками гимна России – самое мощное впечатление от просмотра матча в фан-зоне. Тут не нужно лишних слов:

Кстати, вот так гимн пели перед игрой с Бельгией:

И ещё пара эмоциональных видео из фан-зоны – вот так болельщики праздновали гол Алексея Миранчука:

А так приветствовали Александра Соболева, который заменил на поле Артёма Дзюбу. Некоторые из собравшихся ещё до замены кричали «Выпускай Соболева!» – и это в Санкт-Петербурге – городе, где не очень любят «Спартак» и должны сильно любить Дзюбу.

Надеемся, что во время матча с Данией таких позитивных роликов будет ещё больше!