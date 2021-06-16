Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Европы — 2021, Финляндия — Россия — 0:1, болельщики России мощно спели гимн — видео

От такого исполнения гимна России мурашки по коже! Мощное видео с болельщиками из Питера
Максим Пахомов
Финляндия — Россия – 0:1
Комментарии
А ещё классно спародировали заряд фанатов из Исландии.

Россия обыграла Финляндию во втором своём матче на чемпионате Европы 1:0, но игру с трибун посмотреть смогли не все. Из-за коронавирусных ограничений на «Газпром Арене» было всего 24 с половиной тысячи болельщиков. Зато в питерской фан-зоне на Конюшенной площади, несмотря на будний день и раннее начало матча, снова был аншлаг!

Перед игрой многие были уверены в победе России, но немногие – в том, что наша команда не пропустит. И такие ошибки людей приятны как никогда – Матвей Сафонов с Финляндией отыграл на ноль.

А наблюдать за эмоциями болельщиков в фан-зоне было прекрасно. Вот самые атмосферные видео из Санкт-Петербурга:

Перед стартом матча – разогрев в исландском стиле. На чемпионате мира 2018 года заряд исландских фанатов так понравился россиянам, что сейчас его исполняют перед играми сборной:

Исполнение болельщиками гимна России – самое мощное впечатление от просмотра матча в фан-зоне. Тут не нужно лишних слов:

Кстати, вот так гимн пели перед игрой с Бельгией:

И ещё пара эмоциональных видео из фан-зоны – вот так болельщики праздновали гол Алексея Миранчука:

А так приветствовали Александра Соболева, который заменил на поле Артёма Дзюбу. Некоторые из собравшихся ещё до замены кричали «Выпускай Соболева!» – и это в Санкт-Петербурге – городе, где не очень любят «Спартак» и должны сильно любить Дзюбу.

Надеемся, что во время матча с Данией таких позитивных роликов будет ещё больше!

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021