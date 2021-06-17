Евро-2020. День седьмой. Украине нужны победа и честное сражение конкурентов

В пятый день чемпионата Европы по футболу состоятся три матча. Для российских болельщиков в первую очередь интересно будет противостояние сборных Дании и Бельгии, играющих в одной группе с Россией. Проведут матчи второго тура и дружины группы С. Откроет игровой день встреча Украины и Северной Македонии, а завершат его Нидерланды и Австрия.

Выйдет ли дружина Шевченко на победную тропу?

Украинская сборная проиграла в первом матче на групповом этапе Нидерландам. Но если отбросить в сторону естественное огорчение, которое испытали футболисты и болельщики, то в сухом остатке мы получим приличную порцию оптимизма. Посудите сами, подопечные Шевченко проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели проявить характер и отыгрались. Причём оба гола не были случайностью, а стали следствием мастерства (Ярмоленко) и грамотно наработанными стандартами (Яремчук).

Отсутствие статуса фаворита в каждом из матчей приводит к тому, что македонские футболисты действуют крайне ответственно, на рожон не лезут. И встреча с австрийцами в полной мере это подтвердила. Команда дважды пропустила после грамотно мастерски исполненных передач в штрафную, а третий гол — когда бросилась спасать игру в концовке. А вот свой гол подопечные Ангелоски добыли, использовав одну из немногочисленных ошибок австрийцев.

И вот эта цепкость и готовность реализовать один из двух-трёх, которые могут предоставить соперники, — их сильная сторона. В остальном украинцам придётся готовиться к изнурительной осаде ворот соперника. Командная игра у украинской сборной поставлена на очень приличном уровне, мастеров в составе предостаточно. А уж про мотивацию и говорить нечего. Вряд ли именно в этом матче нас ожидает апсет.

Пришли ли в себя футболисты из Дании?

Российские футболисты после игры с Бельгией говорили, что первая команда рейтинга их не впечатлила. И тут важно понять, в каком игровом отрезке у них сложилось такое впечатление. Если во втором тайме, то бельгийцы на тот момент понимали, что результат сделан. Состав у Мартинеса пока не оптимальный, но и имеющихся в ротации футболистов более чем достаточно для уверенного выхода из группы с первого места.

И более чем реально добиться этой цели уже по итогам двух игр. Датчанам на этом Евро не позавидуешь. В двухактном матче против Финляндии, где случилось столько эмоциональных и нервных событий, команда уступила. Было видно, как потрясла футболистов ситуация с Эриксеном. На десятой минуте предстоящий матч будет остановлен, чтобы отдать дань уважения Эриксену. И как это повлияет на датчан, предположить невозможно.

Есть устойчивое ощущение, что датчане против россиян в заключительном туре группового этапа будут играть ответственно. Но если подойдут они к этому матчу с очками, моральный дух их может подняться до максимальных высот. И вот этого не хотелось бы. А потому болеть в этой встрече лучше за фаворита. Из чисто рациональных соображений.

Создадут ли Нидерланды интригу?

Как говорилось выше, австрийцы показали против Северной Македонии ту игру, которую от них ждали. Свои голы забили за счёт весьма приличного командного взаимодействия и мастерства отдельных игроков. Пропустили — после ошибки. Сумели на классе дожать неуступчивого соперника. Нидерланды играли первым номером и использовали очевидные ошибки украинцев. Причём в первом тайме жёлто-синих прилично выручал вратарь. Повторюсь, наказали украинцев за ошибки. В свои же ворота пропустили рабочие мячи.

Так вот, австрийцы не полетят вперёд с шашками наголо. Их оборону придётся взламывать посредством долгой и изнурительной осады. И не факт, что Нидерландам это удастся. По сути, обе команды вполне устроит и ничья. Австрийцам это стратегически выгодно перед матчем с Украиной (для выхода из группы будет достаточно ничьей), а у Нидерландов тогда практически не будет проблем с оформлением первого места. Кто знает, может именно эти соображения и будут диктовать ход игры.

Евро-2020. 17 июня. Четверг

Расписание матчей седьмого дня

16:00. Группа С. Украина — Северная Македония («Матч ТВ»)

19:00. Группа В. Дания — Бельгия («Россия 1»)

22:00. Группа С. Нидерланды — Австрия («Матч ТВ»)