«Вот бы Россия и Украина не ругались, а сыграли в финале Евро!» Гамула — про наши сборные

Вы хорошо знаете Игоря Гамулу: вырос в Луганской области, выиграл с ростовским СКА Кубок СССР, играл с ворошиловградской «Зарёй» в еврокубках, дружил с Александром Заваровым, а потом работал тренером в российских и украинских клубах.

Сейчас Гамула живёт в Москве: тренирует клуб третьей лиги «Гераклион» на северо-западе города, снимается в видео блогеров и получает такое удовольствие от просмотра Евро-2020, что вам после рассказа Гамулы тоже захочется.



Мы спросили Гамулу про сборные России и Украины, которые начали Евро с поражений. Правда, очень разных: разгрома 0:3 от Бельгии и почти ничьей 2:3 с Голландией.



Перед вами монолог Игоря Гамулы о дружбе двух стран и футболе.



Но сначала — его замечание по форме сборной Австрии.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«На Евро меня удивляет форма, — начал Гамула. — Непонятные цвета у Австрии. Откуда у сборной с бело-красным флагом чёрные футболки и мятные трусы? У нас в «Заре» были только модные коротенькие трусы и настолько свободные майки, что ими можно было мыть полы, — и нормально было. Только в 1981 году нам выдали формы adidas, и играть стало приятно».

***



Матч сборной Украины смотрел дома под пиво и скумбрию: купил уже нарезанную рыбу в магазине, положил на кусочек свеженького, вкусного, советского, бородинского хлеба. Положил под спину подушечку и аккуратненько пил бокальчик пива. Пью, кстати, только светлое фильтрованное — другое не могу. И всего два бокала — больше тоже не могу.



Голландцы показывали быстрый футбол, играли в стенку и разыгрывали мяч через третьего, использовали забегания. Однако украинцы выступили против них организовано — качественно проводили контратаки, били, обводили, создавали моменты. Даже при счёте 0:2 ребята поняли, что терять нечего, и Ярмоленко забил свой классический гол.



Подкрутил так, что мяч залетел прямо в девятку. Левую ножку Малиновского мы тоже знаем — всё, что хочет, может ей делать. И у нас такой парень тоже есть — Лёша Миранчук. Уверен, против Финляндии выйдет в старте с Головиным, ведь нам тоже надо атаковать и забивать.

Вернёмся к Украине. Даже несмотря на отсутствие Коноплянки, команда молодая и талантливая. Помимо Ярмоленко и Зинченко, которых давно знают в Европе, есть молодой мальчик Забарный. Луческу взял его из ниоткуда, подтянул к основе «Динамо», потренировал — и теперь это игрок основы. Цыганков, Шапаренко, Миколенко, Матвиенко — на них уже засматривается Европа, за Матвиенко и Цыганковым гоняются прямо давно.



Костяк этой сборной играет в киевском «Динамо» уже три-четыре года. Когда они были совсем юными, их ставил и наигрывал Саша Хацкевич. Теперь же выросли в больших футболистов, и вместе с ними Луческу вернул в Киев чемпионство, Кубок и Суперкубок. Всё взяли в этом чемпионате!



Даже после поражения в стартовом матче шансы Украины на плей-офф Евро велики. Всё будет хорошо!

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

***



Теперь про Россию. Вижу, что после поражения уже пошла критика, но есть тренер — он внутри и мы должны ему доверять. Перед домашним чемпионатом мира только собачка со двора не хаяла его, а мы добились великолепного результата.



Я тогда поймал невероятную эмоцию. 1/8 финала Испания — Россия я смотрел за большим пивным столом в ресторане, и когда Акинфеев взял пенальти, запустил в стенку бокал пива. По инерции от радости зашарашил, пиво разлетелось по всем, но было так весело, что никто ничего не сказал. Только перепугались, что я сошёл с ума; я и правда сошёл.



Я же прогнозировал, что Россия выйдет в четвертьфинал, и поспорил в программе Вячеслава Фетисова с известным актёром Александром Пашутиным. Он сказал, что сборная не выйдет из группы. И когда я пришёл на следующую передачу, то спросил Фетисова: «Надо коньяк как-то получить». — «Ну и получай». Видимо, на «Мосфильм» надо идти.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается матча с Бельгией, то Россия пыталась переломить сценарий, но бельгийцы отошли назад и не дали нам ничего создать. Россия выглядела не то чтобы обречённо, но мы боялись больше пропустить третий, чем забить первый и немного отыграться. Даже несмотря на недопустимые для игроков сборной ошибки, ничего плохого про команду сказать не могу: они старались и ещё скажут своё слово на этом турнире.

Игра с другими нападающими? Заболотному и Соболеву тоже было бы тяжело. Против высоких и тяжёлых защитников сборной Бельгии подошёл бы юркий форвард, но таких у нас в команде нет. Смолова не вызвали.



А то, что Дзюба номер один, — мы не сомневаемся. Соболев тоже достоин сборной — и мы это увидим.



***



В конце хочу напомнить.



Россия и Украина — две братские страны, родные для меня. На Украине я родился, в России живу сейчас. Хочу, чтобы страны не ругались. А сборные сыграли в финале Евро!