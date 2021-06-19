В России закрываются спортивные площадки, но не Евро. Простите, но это лицемерие

В день матча Швеция – Словакия в Петербурге стало настолько солнечно, что стюардов чаще спрашивали не про центр выдачи паспортов болельщика, а про то, где же купить кепку. Классическое лето в парке у стадиона: раздетые до плавок люди загорали у открытой воды, мамы кормили малышей бургерами, детские голоса звучали со стороны парка аттракционов.

Добавляем футбол. Сонный матч ещё не значил сонливый день. Ярко-жёлтые шведы, переходящие на русский язык словаки, проход с флагами, объятия и совместные фото. Волонтёры бросали дела, срывали с себя маски и бежали к шведам: «Давайте сфотографируемся!» Все такие радостные и счастливые. И это в очень позитивном окружении, когда каждый день видим не пустые европейские стадионы. Когда шотландцы бузят в Лондоне. Итальянцы обнимаются с турками. Болельщики шутят над корреспондентами в прямых эфирах. А финт Черчесова со стеклянными бутылками колы обсуждают больше, чем финты политических вождей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так здорово – что хочется забыться.



Но в этот раз у меня не получилось, хотя очень хотелось. И это размышления не обиженного на что-то там журналиста, а человека, который утром узнал, а точнее сопоставил весёлый евроугар с тем, что:



❌ В Москве закрыли фан-зону для просмотра матчей Евро: большую территорию на открытом воздухе в «Лужниках», где собирались люди с флагами сборной России; где их просили носить маски; где народу не было тесно и при большом желании можно было смотреть футбол на безопасном расстоянии. Даже когда играла Россия вечером!



❌ Там же, в Москве, до сих пор запрещены детские и спортивные площадки. То есть тренироваться можно либо дома, либо на даче, либо, если повезёт, на площадке собственного жилого комплекса. Если же заметили, как ты одиноко тянешься или подтягиваешься, – штраф;

Фото: РИА Новости

❌ Что в Тульской области, в ночь перед открытием, отменили музыкальный фестиваль «Дикая мята»;



❌ Что отовсюду слышно про обязательную вакцинацию и видно страшную статистику, что заболевших всё больше, а мест в больницах всё меньше.



Вы и без меня знаете, что заставка этого лета в России сгущается и обрастает чёрно-серыми облаками – как первые кадры последних эпизодов «Гарри Поттера». И тем контрастнее видеть, что Евро-2020 в Петербурге даёт не право, а отсрочку на ограничения. Если в другом культурном городе, где Евро не проходит, нельзя дотрагиваться до брусьев, то в Петербурге волонтёры протягивают пятёру, чтобы толпа по ним ударила. Если в Москве фан-зону закрывают, то в Петербурге всё на месте: только запретили продавать еду и напитки, но почему-то не пиво. Музыкальному фестивалю на два дня жить нельзя, а турниру на месяц можно.

Фото: РИА Новости

Нет, это не обида на то, что нам нельзя, а им можно. Я как раз в Петербурге. Хожу на футбол. Пью пиво на фан-зоне. И смотрю все матчи так жадно, что боюсь пропустить хотя бы опасный момент. А ещё братаюсь с иностранцами и обрастаю подписками в «инстаграме» из Европы. И стараюсь не думать о грустном.



Но когда остановился и посмотрел на весь этот праздничный темп чуть со стороны, стало страшно. Что этот Евро закончат любой ценой. Что свобода исключительно для футбольных болельщиков может обернуться общей и долгой несвободой. Что двойные стандарты – это недобрый путь. И футбол, такой яркий и добрый чемпионат Европы в нём замешан.