Глупейшая ошибка Черчесова. Ему больше всех досталось за позор на Евро

Станислав Черчесов сейчас — главный тренер сборной России. Для некоторых — один из главных героев.



Станислав Черчесов в 1996-м — один из футболистов сборной, которому больше всего прилетело за позор на Евро.

На своём последнем большом турнире Черчесов «привёз» очень странный гол

В 1996-м Россия впервые сыграла на Евро. А Станислав Черчесов выступил в двух матчах. Сначала вышел в первом туре против итальянцев. Потом — в заключительной встрече нашей сборной на том чемпионате Европы против Чехии.



Между этими матчами был ещё один — проигрыш Германии 0:3. Но в нём Черчесов не принимал участия — остался в запасе. Всё из-за пропущенного курьёзного гола от итальянцев.



В этом матче Черчесов, выбивая мяч от ворот, попал в Ди Ливио. Тот обработал мяч и отдал пас на Казираги. Результат — точный удар в дальний от Черчесова угол, куда Станислав даже не прыгнул.



Тогда за место в воротах сборной Черчесов конкурировал с Дмитрием Хариным. И тот рассказывал:



• «О том, что буду играть против Германии, я узнал на установке. За два с половиной часа до игры. Впрочем, я чувствовал, что на этот раз в ворота должны поставить меня. Но пока не услышал свою фамилию в просмотровой комнате, стопроцентной гарантии у меня не было».



• «За два дня до матча с итальянцами после тренировки почувствовал боль в плече. Сказал об этом врачу, а тот, в свою очередь, естественно, сообщил тренерам, которые приняли решение: в воротах против Италии должен играть Черчесов».



• «Конечно, огорчило, что Черчесову забили два мяча. Был бы очень рад, если бы Стас ничего не пропустил и мы бы выиграли. Тем более что в первом тайме выглядели неплохо».

Для Черчесова это был последний большой турнир в статусе основного голкипера сборной. На ЧМ-1998 Россия не отобралась. На Евро-2002 Черчесов поехал в статусе запасного голкипера.



Как реагировал Черчесов на этот курьёз? Да, кажется, не так уж и остро. А в последний раз — в книге Ивана Жидкова «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч»: «Ну ты же сам говоришь, что я ввёл не на три метра, а на тридцать. Выбил, подобрали, пошла атака, всё».

А были ещё такие глупые ошибки в карьере Черчесова?

Да. И не одна. Но вот по уровню абсурдности с голом от Италии сравнится эта. В матче с гладбахской «Боруссией» в 1994-м Черчесов принял матч, почеканил и отдал на соперника (там очевидна ошибка: он засуетился и не попал нормально по мячу). И тот забил.

Тренер «Динамо» Ральф Минге в книге «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч» говорил:



«Динамо» играло в Мёнхенгладбахе, игра только началась, и мы с тогдашним главным тренером Зигфридом Хельдом не успели даже выйти из подтрибунного помещения, как Черчесов заигрался с мячом и буквально вложил его в ногу находившемуся рядом с воротами шведу Мартину Далину. Зигги даже не понял, что произошло. Только повторял: «Нет, скажи, что Стани только что сделал?!»