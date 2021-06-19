Игроку на Евро стало плохо во время матча. Он рухнул прямо на поле!

На 26-й минуте матча с Францией капитан сборной Венгрии Адам Салаи почувствовал себя плохо во время перерыва на водопой и рухнул на поле. После случая с Кристианом Эриксеном от подобного перехватывает дыхание из-за страха, но в этот раз всё оказалось не так жутко: к венгру тут же подошли врачи и начали обтирать его влажными полотенцами, после чего он поднялся на ноги и смог самостоятельно покинуть поле. Его тут же заменили на Неманью Николича.
Изначальные предположения, что Салаи получил тепловой удар, не подтвердились. По сообщениям Венгерской федерации, у игрока закружилась голова после попадания в неё мяча. Подробности его состояния станут известны уже после медицинского осмотра.
Для венгров уход Салаи — большая потеря, потому что он является одним из лучших игроков сборной. Вот реакция в соцсетях:
«Большой удар по сборной, учитывая, что он их лучший бомбардир».
«Очень грустно, что у капитана появились проблемы со здоровьем. Надеюсь, он быстро поправится».
«Уход Салаи — большая потеря для Венгрии. Он двигатель этой сборной. Очень хотелось посмотреть, как он играет».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Я, правда, очень занервничал, когда увидел, что Салаи стало плохо. Он встал, но, так или иначе тренерский штаб решил, что ему не стоит продолжать игру».
«Салаи — большая потеря для Венгрии, но без него они внезапно стали проворнее».
«Адам Салаи — крупная потеря для Венгрии. Он не только капитан, но и важный футболист для стиля игры. Салаи настолько силен, что создаёт проблемы для защитников. Надеюсь, с ним всё в порядке — он выглядел не очень, когда покидал поле».
«Надеюсь, с ним всё хорошо. Заставил немного понервничать»
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