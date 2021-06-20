Оборона сборной Португалии возмутительна. Почему этот хаос продолжался почти весь матч?

Сборная Германии уверенно выиграла у Португалии. В победе нет ничего удивительного. Сильно удивляет то, как легко она была достигнута и какие однотипные голы были забиты в этом матче.

В чём тактическая особенность матча

Германия играла по схеме 3-4-3, подразумевающей одновременные широкие и высокие включения фланговых защитников. То есть можно безболезненно для баланса оставлять сзади трёх центральных, а латералей поднимать максимально высоко – чуть ли не одну линию с нападающими.



Португалия оборонялась 4-5-1 (если Диогу Жота успевал падать в линию) – и при таких раскладах для контроля ширины поля при позиционной обороне нужно соблюдать два условия: 1) ты должен оказывать максимальную агрессию в зоне мяча, особенно при нахождении мяча на одном из флангов. Иначе будь готов к тому, что тебя будут разворачивать и ты будешь перемещаться на рывках – и не везде успееь; 2) твой фланговый полузащитник изначально заужает позицию, но потом должен своевременно выявлять эпизоды, когда требуется садиться пятым в линию – иначе команда никак не закроет ширину поля, слишком большие расстояния придётся преодолевать фланговому защитнику.



Сложно ли это для сборной топ-уровня? Вроде бы не настолько. А теперь ещё раз посмотрим на голы, забитые Германией.

Первый гол: Бернарду Силва выключился из эпизода и не вернулся в линию

Изначально атака Германии пошла по правому флангу. Мы видим, что садиться в линию не успевают два фланговых полузащитника, Бернарду Силва и Диогу Жота. На дальней от мяча бровке неспешно в широкой позиции включается Госенс.

Права на фото принадлежат телеканалу БНТ 1 и UEFA.

Атака вообще не гасится: Мюллер и правый защитник Киммих спокойно обстукиваются передачами, и последний выполняет без всякого давления (!) перевод на дальнюю бровку с левой ноги. Мяч летит долго, но в зону никто не успевает. У правого защитника португальцев Семеду и так есть игрок – Гнабри, центральные хавбеки смотрят исключительно на мяч, а Бернарду Силва застрял за пределами кадра.

Права на фото принадлежат телеканалу БНТ 1 и UEFA.

Госенс сильно простреливает в касание вдоль ворот – и там уже в Рубен Диаш срезает мяч в свои ворота. Резюме: в эпизоде не было ни агрессии в зоне мяча, ни контроля разворота дальним полузащитником. Упустили из вида чужой алгоритм – бывает, сделали выводы.

Или не сделали?

Второй гол: на дальней штанге остался абсолютно свободным уже другой фланговый защитник – Киммих

Атака немцев неспешно развернулась справа налево. Португалия выстроилась в позиционную оборону – на это была уйма времени. Прошёл продольный пас от Рюдигера на Госенса. Португалия сместилась к зоне мяча, и на дальней штанге образовалась дыра – там гулял свободным Киммих. Можно было сразу делать на него перевод, но мяч в итоге дошёл до 6-го номера через несколько промежуточных передач и после отскока. Кто должен был добегать по нему? Точно не Геррейру – у него и так был Хаверц.

Права на фото принадлежат телеканалу БНТ 1 и UEFA.

Да и в целом, наверное, это не очень нормально, когда при первичном пасе в передней линии по ширине поля растянуто пять игроков Германии и всего четыре – Португалии. При этом на дальней штанге свободно гуляют два игрока.

Права на фото принадлежат телеканалу БНТ 1 и UEFA.

Третий гол: Ренату Саншеш вообще не увидел рывок Госенса

Фернанду Сантуш прекрасно видел проблемы его команды с контролем ширины, поэтому в перерыве сделал замену – вместо провалившегося Бернанду Силвы выпустил под Госенса Ренату Саншеша. Наверняка снабдил его указаниями: когда заужать, а когда резко садиться в ширину и образовывать пятёрку.



Прошло пять минут, и мы стали свидетелями ещё одной странной истории. Саншеш вроде бы даже один раз оглянулся, но умудрился не увидеть Госенса. Потом прошёлся пешком, затем смотрел только на мяч. Госенс снова был напрочь потерян, а Семеду снова никак не мог убегать к флангу, иначе нарушилась бы компактность.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Далее пошла пассивная оборона Португалии в зоне мяча, немцы спокойно обстучали защищающихся передачами – и развернули атаку налево. Скриншот, кстати, достоин матча сборной России и Уэльса из 2016-го. Помните ведь там обводили кружочком игроков рядом с мячом? А теперь оцените расположение португальцев.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Четвёртый гол: ура, Рафа Силва сел в линию! Но…

Сантуш понял, что на Саншеша полагаться нельзя, сместил его в другую зону, а на проблемный фланг выпустил Рафу Силву – у него вроде бы профильное образование, он всю жизнь защищался на бровке и садился в линию при необходимости.



При четвёртом голе Рафа Силва действительно сел: только при подаче умудрился сделать так, что Госенс всё равно оказался ближе к воротам. Сложно объяснить, как всё это возможно на таком уровне.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Выводы

Честно говоря, такой обороны от топ-сборных я не видел давно. Могу понять, когда так защищаются турки с их дворовой общей организацией, но никак не ожидал увидеть в исполнении португальцев под руководством очень сильного тренера.



И ведь вряд ли можно сказать, что немцы предложили какой-то удивительный неожиданный алгоритм. Вполне себе классическая история для 3-Х-Х – обилие переводов и разворотов.



Такой вот поучительный матч, который войдёт в историю и который нужно непременно показывать в тактических обучающих материалах. В разделе под названием: «Как нельзя защищаться, когда играешь против широко атакующего соперника".