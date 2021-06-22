Сборная Украины действительно круче России? Сравниваем показатели на Евро-2020

Перед началом Евро-2020 мы сравнивали сборные России и Украины. По многим показателям соседи превосходили нас. Как оказалось, украинцы провели и групповой этап лучше, чем команда Черчесова. Пока их сборная надеется на попадание в плей-офф с третьего места, сравним выступление обеих команд.

Основные показатели в группе

Сборная России была в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда Станислава Черчесова набрала три очка (победа над финнами — 1:0) и заняла последнее место в квартете с разницей мячей 2-7.



Украина была в группе C со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Наши соседи тоже набрали три очка (победили Северную Македонию — 2:1) и закончили групповой этап на третьем месте с разницей голов 4-5.



Команда Андрея Шевченко ещё может попасть в четвёрку лучших сборных, занявших третьи места, что позволит ей выйти в плей-офф. Если это произойдёт, то Украина сыграет в 1/8 финала с победителем группы F или E. При определённом раскладе наши соседи могут приехать в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала.

Бомбардиры

Сборная России забила всего два мяча на турнире — авторами голов стали Миранчук и Дзюба. Украина отличилась четыре раза: по два мяча на свой счёт записали Яремчук и Ярмоленко.

Удары

В среднем за матч Россия наносила 8,3 удара, а вот у Украины всё куда лучше — 9,7. При этом подопечные Шевченко наносили 4,7 удара в створ, в то время как наша команда — только 2.

Владение мячом и точность передач

К сожалению, только в матче с Финляндией команда Черчесова владела инициативой, поэтому общий показатель (44,3% владения мячом) вполне закономерен. Точность пасов у сборной России одна из худших на групповой стадии — 76,7% (хуже только у Швеции и Чехии). Правда, в отличие от нашей команды, шведам и чехам это не мешает набирать очки. Сборная Украины владела мячом 47,8% игрового времени, а её точность пасов составила 83,5%.

Верховые единоборства

На втором этаже наша сборная была одной из лучших на групповом этапе — 20,7 выигранных единоборств за матч, у Украины — 7,7. Жаль, что это не принесло желаемого результата.

Дриблинг и количество заработанных фолов

Россия чаще использовала дриблинг, чем Украина (6,3 против 5,7), и больше заработала на себе фолов (11,7 против 8,3).

Отборы и перехваты

Наша команда — лучшая на групповом этапе Евро-2020 по отборам за матч после Португалии (19,3). Украина — на четвёртой строчке (17,7). Что касается перехватов, то здесь впереди команда Шевченко (11,3 против 6).

Фолы и офсайды

Сборная России вошла в пятёрку самых грубых команд Евро-2020 (12,7 фолов за матч). Украина же, наоборот, фолила редко (девять раз за игру). Команда Черчесова заработала больше жёлтых карточек, чем украинская сборная (пять против двух).



Наша сборная опережает Украину по числу офсайдов за матч (3 против 1,7).