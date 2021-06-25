«Карасёв идёт на финал». Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро

Сборная России бесславно вылетела с чемпионата Европы, но вот наши представители ещё остались на турнире. Судья Сергей Карасёв вместе со своими помощниками Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным будут работать на матче 1/8 финала Чехия — Нидерланды. Кстати, для российской бригады арбитров это уже третья игра Евро — ранее они обслуживали матчи Италии с Швейцарией и Германии с Венгрией. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, рассказал о перспективах Карасёва, которые внушают оптимизм российским болельщикам.
— Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро, — говорит Федотов. — Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он отсудит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.
При этом Федотов обратил внимание и на то, какие матчи давали Карасёву. Здесь всё тоже не просто так:
— Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти, — рассуждает Федотов. Потом — матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам, — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут «до свидания». Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ.
Так что болельщикам сборной России всё ещё есть за кого из своих болеть на этом Евро. И даже гордиться.
- 25 июня 2021
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