В отличие от футболистов, судейская команда из России уже практически в плей-офф.

«Карасёв был очень хорош!» Хоть за кого-то из России не стыдно на Евро

С вылетом сборной России количество наших соотечественников на Евро-2020 резко сократилось, но не до нуля. Дальше земляков-футболистов по турнирной сетке продвинулась судейская бригада Сергея Карасёва. Накануне он чётко отработал матч Германия – Венгрия (2:2) и сделал хорошую заявку на выход в плей-офф. Иностранцы хвалят москвича – мелочь, а приятно.

Claus von Schlieffen: «Мы этого не говорили, но россиянин Карасев был очень хорош в матче Германия — Венгрия. Игра могла стать очень уродливой, но он сумел с ней справиться. Рассчитываю увидеть его в плей-офф».

Андрей Давыдов: «Матеу Лаос не получит финал Евро-2020, но в остальном этот турнир был образцовым по качеству VAR и судейства. Надеюсь, российский судья Карасёв попадёт на «Уэмбли» [отработает финальный матч].

Раймонд ван Минен (тренер академии «Фейеноорда»): «Тем временем россиянин Карасёв проводит отличную игру».

Инфопортал IG Schiedsrichter: «Карасёв пока очень нравится. Надеемся, в плей-офф поставят его, а не Зиберта (рефери из Германии. – Прим. «Чемпионата»)!»

Было бы странно, не найдись в соцсетях недовольные работой рефери.

Droningenli: «Гинтер бьёт не по мячу, а прямо в ногу Салаи. А Карасёв скупится на карточку!»

KGessmann: «Пусть Карасёв покажет выписку банковского счёта!»

Для Сергея Карасёва этот матч стал вторым на турнире – и, похоже, не последним. За дебют на Евро-2020 (Италия – Швейцария — 3:0) он тоже удостоился положительных отзывов – в том числе со стороны итальянских болельщиков, которых лишил одного гола. Теперь болеем на Евро за эту команду России.