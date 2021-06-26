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Футболист «Спартака» и сборной России Роман Зобнин мог играть в Германии, ошибка на Евро, зарплата, лимит

Когда-то Зобнина хотел «Шальке» Тедеско. Пора признать: игрок не развивается
Евгений Марков
Роман Зобнин мог играть в Германии
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Роман внезапно стал самым обсуждаемым футболистом сборной России. Ещё одна история о «жертве лимита».

«Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц», — цитата из «сториз» российской гандболистки Владлены Бобровниковой.

Так уж получилось, что Зобнин стал самым обсуждаемым игроком сборной России: уж слишком контрастно смотрятся его неуклюжий пас в сторону Сафонова (а по факту — датскому футболисту) и гуляющая по социальным сетям зарплата, поделённая на дни и часы. Как вы видите, высказываются даже представители других видов спорта.

Ругать и, тем более, обвинять Романа в поражении от Дании — нечестно. Потому что существует миллион других, более комплексных причин, а полузащитник Зобнин в этом комплексе такое же действующее лицо, как запасной вратарь Дюпин и нападающий Соболев. При этом цепочка «ошибка + зарплата + заслуженная критика за неудачную передачу» не должна разжигать ненависть к богатым футболистам; наоборот, она может здорово подсветить классическую для нашего футбола проблему.

«Готов принять весь хейт на себя». Зобнин заговорил после провала России на Евро «Готов принять весь хейт на себя». Зобнин заговорил после провала России на Евро

А точнее, пример, который превращает талантливых и трудолюбивых футболистов в серых и интересных только нашему внутреннему рынку. А пример такой: защитный лимит на легионеров + комфортная зарплата + место в сборной России = ноль развития.

Пример как раз про Зобнина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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В 2017 году «Спартак» шёл к чемпионству имени Карреры, полузащитник команды Роман Зобнин разрывал центр: выдирал мячи, двигал команду из глубины в самую атаку, сцепился не только в линии полузащиты с капитаном Денисом Глушаковым, но и сцепил обычно расшатанные линии «Спартака». Каррера никогда не выделял его отдельными комплиментами, но в отношении Романа постоянно использовал слово «энергия».

Энергия — это ещё и про совсем молодого Зобнина, которого первый тренер Сергей Духовников называл Ромарио. Про то время сам Зобнин рассказывал приключенческие истории: как вместе с Духовниковым ездил на турниры вместе с другими командами — например, детдомовской. Для этого Роман и другие игроки учили свои вымышленные имена и запоминали подходящие года рождения.

Энергия — это и про интерес к Зобнину из Европы. По ходу чемпионского сезона игроком интересовались «Рома» и «Шальке», который тогда тренировал Доменико Тедеско. Об этом говорил сам Роман и не скрывал, что ему интересно поиграть в Европе. Плюс несколько лет назад, когда в «Спартаке» появился менеджер Томас Цорн, на Зобнина смотрели из «Боруссии». Не хотели и не предлагали контракт, но Роман высоко шёл в трансферных списках Дортмунда.

Энергия — это финт Зидана от Зобнина в товарищеском матче с Чехией (победа 5:1 осенью 2018 года).

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Если бы Черчесова убрали завтра, я бы выбрал Сёмина. Но я против резких перемен Если бы Черчесова убрали завтра, я бы выбрал Сёмина. Но я против резких перемен

Энергия пропала. Градус понижен.

Моя эмоциональная оценка игры Зобнина в 2021 году, когда лично мне неизвестно об интересе из Европы, — полузащитник стал предсказуемым и неинтересным. Хотя я всегда выделяю его старание, глаза и черновую работоспособность.

Тактическая оценка нашего аналитика Михаила Гончарова: «Зобнин не стал унылым, он просто не развивается».

А вот две оценки от первого тренера полузащитника Духовникова, который и прозвал игрока Ромарио.

1. «Зобнин забил гвоздь в крышку гроба этой команды и в крышку гроба Черчесова, – рассказал он «СЭ». — К этому всё шло. Получилось, что ошибся именно Рома. Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку».

2. «Рома хорошо выполняет свою черновую работу, — слова Духовникова в интервью «КП». — Результат игры он уже не делает и не звездит, как это было в детстве, когда забивал решающие голы, старался себя проявить. Сейчас Рома ушёл в тень».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Мы говорим немного о разном, но всё же об одном.

Комфорт российского чемпионата не развивает и не даёт поводов на попадание в трансферные списки из-за рубежа.

Очень грустно, когда талантливого футболиста с повышенным уровнем старания можно увидеть только в тени.

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