Когда-то Зобнина хотел «Шальке» Тедеско. Пора признать: игрок не развивается

«Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц», — цитата из «сториз» российской гандболистки Владлены Бобровниковой.

Так уж получилось, что Зобнин стал самым обсуждаемым игроком сборной России: уж слишком контрастно смотрятся его неуклюжий пас в сторону Сафонова (а по факту — датскому футболисту) и гуляющая по социальным сетям зарплата, поделённая на дни и часы. Как вы видите, высказываются даже представители других видов спорта.

Ругать и, тем более, обвинять Романа в поражении от Дании — нечестно. Потому что существует миллион других, более комплексных причин, а полузащитник Зобнин в этом комплексе такое же действующее лицо, как запасной вратарь Дюпин и нападающий Соболев. При этом цепочка «ошибка + зарплата + заслуженная критика за неудачную передачу» не должна разжигать ненависть к богатым футболистам; наоборот, она может здорово подсветить классическую для нашего футбола проблему.

А точнее, пример, который превращает талантливых и трудолюбивых футболистов в серых и интересных только нашему внутреннему рынку. А пример такой: защитный лимит на легионеров + комфортная зарплата + место в сборной России = ноль развития.

Пример как раз про Зобнина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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В 2017 году «Спартак» шёл к чемпионству имени Карреры, полузащитник команды Роман Зобнин разрывал центр: выдирал мячи, двигал команду из глубины в самую атаку, сцепился не только в линии полузащиты с капитаном Денисом Глушаковым, но и сцепил обычно расшатанные линии «Спартака». Каррера никогда не выделял его отдельными комплиментами, но в отношении Романа постоянно использовал слово «энергия».

Энергия — это ещё и про совсем молодого Зобнина, которого первый тренер Сергей Духовников называл Ромарио. Про то время сам Зобнин рассказывал приключенческие истории: как вместе с Духовниковым ездил на турниры вместе с другими командами — например, детдомовской. Для этого Роман и другие игроки учили свои вымышленные имена и запоминали подходящие года рождения.

Энергия — это и про интерес к Зобнину из Европы. По ходу чемпионского сезона игроком интересовались «Рома» и «Шальке», который тогда тренировал Доменико Тедеско. Об этом говорил сам Роман и не скрывал, что ему интересно поиграть в Европе. Плюс несколько лет назад, когда в «Спартаке» появился менеджер Томас Цорн, на Зобнина смотрели из «Боруссии». Не хотели и не предлагали контракт, но Роман высоко шёл в трансферных списках Дортмунда.

Энергия — это финт Зидана от Зобнина в товарищеском матче с Чехией (победа 5:1 осенью 2018 года).



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Энергия пропала. Градус понижен.

Моя эмоциональная оценка игры Зобнина в 2021 году, когда лично мне неизвестно об интересе из Европы, — полузащитник стал предсказуемым и неинтересным. Хотя я всегда выделяю его старание, глаза и черновую работоспособность.

Тактическая оценка нашего аналитика Михаила Гончарова: «Зобнин не стал унылым, он просто не развивается».

А вот две оценки от первого тренера полузащитника Духовникова, который и прозвал игрока Ромарио.

1. «Зобнин забил гвоздь в крышку гроба этой команды и в крышку гроба Черчесова, – рассказал он «СЭ». — К этому всё шло. Получилось, что ошибся именно Рома. Не стоит вешать на него всех собак. Он был под давлением, абсолютно поникшее психологическое состояние. Его придушили. Сейчас Рома превратился в рабочую лошадку».

2. «Рома хорошо выполняет свою черновую работу, — слова Духовникова в интервью «КП». — Результат игры он уже не делает и не звездит, как это было в детстве, когда забивал решающие голы, старался себя проявить. Сейчас Рома ушёл в тень».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Мы говорим немного о разном, но всё же об одном.

Комфорт российского чемпионата не развивает и не даёт поводов на попадание в трансферные списки из-за рубежа.

Очень грустно, когда талантливого футболиста с повышенным уровнем старания можно увидеть только в тени.