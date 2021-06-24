Если бы Черчесова убрали завтра, я бы выбрал Сёмина. Но я против резких перемен

Народ требует, чтобы Черчесов ушёл. Как я это понял? В комментариях только на «Чемпионате» тренер вызывает злобу, а вместо него настоятельно просят другого.

Лишь бы не Черчесов. Нам нужны перемены. Пять лет – так долго со сборной не работал никто.



Посыл примерно такой.

А если совсем коротко: очень хотят, чтобы Черчесов ушёл; без планов на будущее; чтобы у сборной просто был новый тренер. Не взрослый или молодой. Не русский или иностранный. Не красный, в плаще и солнечных очках. А просто новый.



Но давайте притормозим. В погоне за новизной и обновлением важно смотреть по сторонам и задавать себе вопросы. Почему надо отказываться от предыдущего тренера? Почему это лучше сделать прямо сейчас? И как это решение отразится на команде через месяц, два и год?



Другими словами, не повторить за ЦСКА. Мне, правда, не хочется, чтобы сборная дёргалась (именно дёргалась, а не действовала) так же эмоционально и ставила на главный пост страны чьего-то любимого футболиста.



Армейцы не просто отдали сильного и успешного Гончаренко со всем штабом и Василием Березуцким конкурентам из «Краснодара», но и остались без внятного будущего: Олич продержался пару месяцев и после первого серьёзного разговора ушёл; про тренерскую работу Алексея Березуцкого неизвестно ничего; ЦСКА по факту без тренера, а слова Гинера про чемпионский план на будущий сезон звучат в этой ситуации стандартно, но совсем не подкреплённо.



Хотели бесформенных перемен ради перемен, когда жилось нормально – стало сильно хуже.



Теперь к сборной России. Обществу не нравится поведение Черчесова и результаты. Общество не желает разбираться, что мы слабее Дании, которая против нас сыграла главный матч в истории, через день после общения с Эриксеном. Что тактически Черчесов подготовил к турниру гибкую команду. Что сборная меняется. Что Дзюба провёл мощный турнир. Что Оздоев – это не Гюндоган и голов от него ждать не стоит (это, если что, мысль Кирилла Хаита). Что результаты средней европейской сборной России – нормальные.



В этом огне Евро я лишь хочу, чтобы сборная действовала планомерно и меняла Черчесова ровно по одной причине: есть тренер лучше него.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Если бы от моего желания что-то зависело и мне бы математически доказали, что без Черчесова лучше, я бы желал сборной качественного и проверенного тренера из России.



Получается, Юрий Сёмин.



И вот аргументы.

1. Палыча любят все. За шутки и хриплый голос на пресс-конференциях. За байки и добрые отношения с футболистами. Сычёв у него обязательно Димка. Тарасов – тоже. То самое общество всегда за Палыча. Было и будет. Даже после откровений Игоря Денисова – что Сёмин не отстоял его перед Кикнадзе.



Сёмин не хамит и смотрится максимально выигрышно и на фоне, и в одном кадре с Газзаевым, который желает Путину здоровья. И генерирует добрую энергию даже нелепыми моментами: Фарфан был у него Форланом, а Гжегож – Гжежжожем.



ЮПВЛ. Юрий Палыч Всеми Любим. Или как минимум большинством.

Фото: РИА Новости

2. Сёмин – это успех и трофеи на клубном уровне. Это опыт и сила. А также современные мысли о футболе. Только кажется, что Сёмин и его мысли устарели – на самом деле он регулярно летает на большие матчи в Европу, общается с тренерами, изучает топ-клубы и примеряет их опыт на себя.



3. Сёмин без работы. Сборная не будет забирать у него энергию на уровне клуба, а, значит, возраст для играющего в теннис Сёмина – тоже не проблема.



4. Сёмин – это то самое новое, только проверенное временем. А ещё я не вижу ни одного другого кандидата.



Так что если бы Черчесова обязательно надо было убрать, я бы выбрал на место тренера сборной Сёмина.



А вы?