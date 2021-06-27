Уэльс вылетел с Евро, но их странные фото мы точно запомним

Сборная Уэльса вылетела с Евро после разгрома от Дании (0:4) в 1/8 финала. Но болельщикам британская команда запомнится не только игрой на групповом этапе, но и необычными предматчевыми фотографиями. Футболисты каждый раз ассиметрично выстраивались перед обязательным ритуалом – то три, то четыре игрока в верхнем ряду.

Как оказалось, эту традицию сборная Уэльса соблюдает давно. Нападающий Гарет Бэйл ещё в 2016 году объяснил её смысл изданию Wales Online: «Да это просто так. Мы немного потроллили традицию и решили выстроить пирамиду».



Полузащитник Джо Ледли добавил, что сначала такие снимки были просто шуткой в ответ на то, что команда плохо получалась на фотографиях. А потом прикол превратился в традицию.



«Мы просто плохо получались на снимках, — рассказывал Ледли. — Сначала мы не обращали внимания, но потом получили сразу несколько фото, и это выглядело кошмарно. Так что мы подумали, что просто оставим всё, как есть. Это ещё приносит нам удачу. Не то чтобы этот жест был чем-то вроде суеверия, но мне не кажется, что нашу команду наконец-то нормально сфотографируют».

Полузащитник Джонни Уильямс иронично сказал в интервью тому же изданию: «Я как-то пропускал игру сборной и смотрел трансляцию по телевизору – как же ужасно это выглядело. Нет, у нас была пара удачных пикч, но, думаю, это вышло случайно, ха-ха. Просто мы не очень хороши в позировании и теперь делаем всё по приколу. Не знаю, как далеко мы зайдём. Разве что оставим Уэйна Хеннесси одного на заднем ряду».



12 июня. Уэльс – Швейцария

Фото: Naomi Baker/Getty Images

16 июня. Турция – Уэльс

Фото: DAN MULLAN/Getty Images

Перед матчем со сборной Италии подопечные Роба Пейджа переплюнули даже самих себя – на этот раз стоять остались только трое игроков в центре.



20 июня. Италия – Уэльс

Фото: Chris Ricco/Getty Images

Не изменили своей чудной традиции футболисты и перед матчем с Данией. Четыре игрока стоят слева, все остальные сидят на корточках.



Матч Дания – Уэльс

Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Последняя «схема» оказалась самой нефартовой — к следующему матчу надо бы поменять. Правда, следующий уже будет не на этом Евро.