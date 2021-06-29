Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2020, Франция — Швейцария – 3:3, 4:5 пенальти, решающий промах с пенальти Мбаппе – реакция Пеле, Неймара

«Выше голову, Килиан». В тяжёлый момент Мбаппе поддержал Король футбола
Максим Слекишин
В тяжёлый момент Мбаппе поддержал сам Пеле
Аудио-версия:
Комментарии
Нападающий принёс извинения за промах и получил в ответ тысячи постов поддержки.

Швейцария сенсационно прорвалась в четвертьфинал Евро-2020, реализовав все пять пенальти в послематчевой серии. Главный неудачник вечера Килиан Мбаппе уже извинился за решающий промах перед болельщиками в социальных сетях.

«Прошу прощения за этот пенальти. Я пытался помочь команде всеми силами, но потерпел неудачу. Уснуть сегодня будет сложно… Я знаю, что вы разочарованы, но я всё равно хочу поблагодарить вас за веру до самого конца… Поздравляю Швейцарию и желаю ей удачи».

Очевидно, что прийти в себя после такого потрясения Килиану будет непросто. Друзья и коллеги поддержали французского нападающего в социальных сетях.

Даже Король футбола не остался равнодушным к личной драме молодого форварда. «Выше голову, Килиан! Завтра начинается твой новый путь», — написал великий Пеле в «Твиттере».

К целому флешмобу из сердечек присоединились звёздные партнёры футболиста и популярные спортивные аккаунты.

Поддерживают Килиана и обычные болельщики.

«Не так страшно промахиваться с пенальти, все ошибаются. Не вини себя, у тебя будет ещё много времени, чтобы принести пользу Франции, просто сегодня был не тот день… Тебе всего 22, сложно брать на себя столько ответственности в столь юном возрасте…»

«Мбаппе так любит Роналду, что решил покинуть Евро вместе с ним». Соцсети о промахе звезды «Мбаппе так любит Роналду, что решил покинуть Евро вместе с ним». Соцсети о промахе звезды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021