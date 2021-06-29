«Выше голову, Килиан». В тяжёлый момент Мбаппе поддержал Король футбола

Швейцария сенсационно прорвалась в четвертьфинал Евро-2020, реализовав все пять пенальти в послематчевой серии. Главный неудачник вечера Килиан Мбаппе уже извинился за решающий промах перед болельщиками в социальных сетях.
«Прошу прощения за этот пенальти. Я пытался помочь команде всеми силами, но потерпел неудачу. Уснуть сегодня будет сложно… Я знаю, что вы разочарованы, но я всё равно хочу поблагодарить вас за веру до самого конца… Поздравляю Швейцарию и желаю ей удачи».
Очевидно, что прийти в себя после такого потрясения Килиану будет непросто. Друзья и коллеги поддержали французского нападающего в социальных сетях.
Даже Король футбола не остался равнодушным к личной драме молодого форварда. «Выше голову, Килиан! Завтра начинается твой новый путь», — написал великий Пеле в «Твиттере».
К целому флешмобу из сердечек присоединились звёздные партнёры футболиста и популярные спортивные аккаунты.
Поддерживают Килиана и обычные болельщики.
«Не так страшно промахиваться с пенальти, все ошибаются. Не вини себя, у тебя будет ещё много времени, чтобы принести пользу Франции, просто сегодня был не тот день… Тебе всего 22, сложно брать на себя столько ответственности в столь юном возрасте…»
- 29 июня 2021
-
09:59
-
09:29
-
09:29
-
09:13
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:38
-
07:29
-
07:17
-
06:15
-
05:50
-
05:28
-
04:54
-
04:38
-
04:20
-
03:56
-
03:28
-
03:05
-
02:49
-
02:35
-
02:01
-
01:45
-
01:19
-
01:04
-
01:03
-
00:54
-
00:49
-
00:46
-
00:25
-
00:09
-
00:00
- 28 июня 2021
-
23:55
-
23:49