«Выше голову, Килиан». В тяжёлый момент Мбаппе поддержал Король футбола

Швейцария сенсационно прорвалась в четвертьфинал Евро-2020, реализовав все пять пенальти в послематчевой серии. Главный неудачник вечера Килиан Мбаппе уже извинился за решающий промах перед болельщиками в социальных сетях.

«Прошу прощения за этот пенальти. Я пытался помочь команде всеми силами, но потерпел неудачу. Уснуть сегодня будет сложно… Я знаю, что вы разочарованы, но я всё равно хочу поблагодарить вас за веру до самого конца… Поздравляю Швейцарию и желаю ей удачи».

Очевидно, что прийти в себя после такого потрясения Килиану будет непросто. Друзья и коллеги поддержали французского нападающего в социальных сетях.

Даже Король футбола не остался равнодушным к личной драме молодого форварда. «Выше голову, Килиан! Завтра начинается твой новый путь», — написал великий Пеле в «Твиттере».

К целому флешмобу из сердечек присоединились звёздные партнёры футболиста и популярные спортивные аккаунты.

Поддерживают Килиана и обычные болельщики.

«Не так страшно промахиваться с пенальти, все ошибаются. Не вини себя, у тебя будет ещё много времени, чтобы принести пользу Франции, просто сегодня был не тот день… Тебе всего 22, сложно брать на себя столько ответственности в столь юном возрасте…»