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Промах Килиана Мбаппе с пенальти на Евро-2020 – в соцсетях, мемы

«Мбаппе так любит Роналду, что решил покинуть Евро вместе с ним». Соцсети о промахе звезды
Анастасия Харужа
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Надежда Франции превратилась в героя мемов.

Форвард «ПСЖ» и главная надежда сборной Франции Килиан Мбаппе в один миг превратился в главное разочарование «трёхцветных». Мало того, что не забил ни гола на Евро, так ещё и смазал решающий пенальти в матче со Швейцарией. Чемпионы мира вылетели с турнира, а соцсети откликнулись на промах Мбаппе кучей мемов. Есть и смешные. Смотрите.

Straider7: «Кажется, после матча со Швейцарией Мбаппе не только сбросит пару кг, но ещё и пару миллионов в транферной цене. Бывает».

Barca_Troll23: «Только что понял, что на этом Евро я забил столько же голов, сколько Мбаппе и Кейн вместе взятые».

Пользователи «Твиттера» проявили фантазию, создав множество мемов с Мбаппе.

Rmahrezszn: «Живые кадры из французской раздевалки».

Darmaunique: «Канте, когда Мбаппе попытается поприветствовать его завтра».

HamzaWa80728861: «Мбаппе разговаривает со своими товарищами по команде в раздевалке, а не пытается быть избитым».

Mike_ecollins: «Мбаппе в раздевалке».

User160027: «МБАППЕ».

Jdog55: «Мбаппе на этом Евро».

DrimiccaFCB: «Мбаппе так сильно любит Роналду, что решил покинуть Евро вместе с ним».

Shivbarc4: «Мбаппе вылетел. Левандовски вылетел. Канте вылетел. Месси: седьмой «Золотой мяч» загружается».

Mugabi889: «Мбаппе сегодня ночью»

Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира
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