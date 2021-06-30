Судьи втащили Украину в четвертьфинал Евро? К удалению шведа есть вопросы

Сборная Украины стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы. В матче 1/8 финала они героически обыграли шведов, забив победный гол на 120-й минуте. Но, отбросив в сторону всю радость за украинскую сборную, нужно обратить внимание на решение главного арбитра матча Даниэле Орсато. На 98-й минуте шведский защитник Маркус Даниэльсон в центре поля столкнулся с украинцем Артёмом Бесединым. Для Артёма удар получился очень жёстким — на его колено было больно смотреть. Поле же он покинул только с помощью врачей. При этом Орсато изначально оценил действия Даниэльсона лишь на жёлтую карточку, видимо, потому что швед играл в мяч. Но в дело вмешался VAR, судья посмотрел повтор и выгнал Даниэльсона с поля.
В соцсетях по поводу удаления разгорелись споры — да, травму Беседин получил тяжёлую, но почему швед получил красную карточку: он ведь пытался сыграть в мяч? Высказались, например, такие известные в прошлом футболисты, как Гари Линекер и Джои Бартон:
«Это не удаление. Замедленные повторы снова превращают безобидный отбор мяча в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно».
«Ни разу не красная карточка! Нонсенс».
Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» оценил спорный эпизод и подтвердил правильность решения Орсато:
«После того как футболист сыграл в мяч, он должен попытаться избежать столкновения, а не протягивать ногу дальше, — рассказал Федотов. — Швед же не пытался её согнуть или убрать, а сыграл в соперника.
Фото: Andy Buchanan/Getty Images
Он должен был попытаться нанести как можно меньше урона украинцу, а он шёл прямой ногой, — продолжил арбитр. — Я не скажу, что это умысел, он вряд ли понимал, что делает. Но красная карточка по делу. Такие эпизоды уже года два трактуются так».
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