Судьи втащили Украину в четвертьфинал Евро? К удалению шведа есть вопросы

Украинец получил тяжёлую травму, но в соцсетях спорят о решении арбитра. Мы разобрали его с экспертом Игорем Федотовым.

Сборная Украины стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы. В матче 1/8 финала они героически обыграли шведов, забив победный гол на 120-й минуте. Но, отбросив в сторону всю радость за украинскую сборную, нужно обратить внимание на решение главного арбитра матча Даниэле Орсато. На 98-й минуте шведский защитник Маркус Даниэльсон в центре поля столкнулся с украинцем Артёмом Бесединым. Для Артёма удар получился очень жёстким — на его колено было больно смотреть. Поле же он покинул только с помощью врачей. При этом Орсато изначально оценил действия Даниэльсона лишь на жёлтую карточку, видимо, потому что швед играл в мяч. Но в дело вмешался VAR, судья посмотрел повтор и выгнал Даниэльсона с поля.

В соцсетях по поводу удаления разгорелись споры — да, травму Беседин получил тяжёлую, но почему швед получил красную карточку: он ведь пытался сыграть в мяч? Высказались, например, такие известные в прошлом футболисты, как Гари Линекер и Джои Бартон:

«Это не удаление. Замедленные повторы снова превращают безобидный отбор мяча в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно».

«Ни разу не красная карточка! Нонсенс».

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» оценил спорный эпизод и подтвердил правильность решения Орсато:



«После того как футболист сыграл в мяч, он должен попытаться избежать столкновения, а не протягивать ногу дальше, — рассказал Федотов. — Швед же не пытался её согнуть или убрать, а сыграл в соперника.

Фото: Andy Buchanan/Getty Images

Он должен был попытаться нанести как можно меньше урона украинцу, а он шёл прямой ногой, — продолжил арбитр. — Я не скажу, что это умысел, он вряд ли понимал, что делает. Но красная карточка по делу. Такие эпизоды уже года два трактуются так».