Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Европы – 2021, судья Карасёв назначен резервным арбитром, но это хорошая новость

Карасёва на Евро снова сделали запасным. Но для русского судьи это отличная новость
Максим Пахомов
Арбитр Карасёв получил новое назначение на Евро
Аудио-версия:
Комментарии
Теперь его шансы на полуфинал должны вырасти, но многое будет зависеть от сборной Украины. Разбор Игоря Федотова.

Последний представитель России на Евро-2020, судья Сергей Карасёв, получил новое назначение на турнире. Но только в запас – поработает резервным на матче сборных Чехии и Дании. Болельщики уже поспешили расстроиться – дескать, судейские чиновники не оценили его работу в игре Нидерландов и Чехии (там Карасёв лишь после просмотра повтора принял решение удалить голландца де Лигта), но на самом деле назначение резервным на четвертьфинал – это хорошо. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, объяснил почему. Удивительно, но многое будет зависеть и от сборной Украины – нашему судье вряд ли дадут обслуживать их матч.

«Это был сознательный гандбол». Даже в Нидерландах признают правоту Карасёва «Это был сознательный гандбол». Даже в Нидерландах признают правоту Карасёва

– Назначение Карасёва резервным арбитром на матч Дании и Чехии – хорошая для него новость. Главное – он не поехал домой, на него рассчитывают. Есть вероятность, что Сергей будет судить полуфинал, но тут всё будет зависеть от сборной Украины: если они пройдут Англию, то шансы Карасёва на 1/2 уменьшатся.

При этом можно надеяться и на попадание нашего судьи в финал, но тут всё сложнее «Карасёв может работать и в финале, но шансов не очень много. Куйперс (голландский судья, работающий на этом Евро. – Прим. «Чемпионата») завершает карьеру, сборной Нидерландов на Евро уже нет, поэтому финал, скорее всего, отдадут ему. Так просто принято. Да и сам голландец по турниру идёт ровно, сложных моментов у него не было», – рассказал Федотов.

Лучший русский на Евро. Карасёв не встаёт на колено и играет рок в бане Лучший русский на Евро. Карасёв не встаёт на колено и играет рок в бане

При этом для Карасёва матч между Данией и Чехией станет уже четвёртым на этом Евро – больше него не работал никто.

– В назначении Карасёва приятно ещё и то, что он на этом турнире работает больше всех, – продолжил Федотов, – ему и дальше надо демонстрировать свой уровень, показывать, что причин не доверять ему нет. Пока это получается, и если Куйперс вдруг провалится в 1/4 финала (ему специально дали эту игру, чтобы в полуфинале он отдохнул), то Карасёву могут дать финал. Но я бы не строил надежд и ждал Сергея только в 1/2 финала, что, конечно, тоже большой успех. Главное, что сделал Карасёв, – дал хорошую общую картинку. Он отлично отработал 1/8 финала, и не стоит говорить, что ему не дали четвертьфинал из-за жёлтой Де Лигту: он вынес наказание, а увидеть удаление без повтора там практически невозможно. Так что всё в порядке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021