Карасёва на Евро снова сделали запасным. Но для русского судьи это отличная новость

Последний представитель России на Евро-2020, судья Сергей Карасёв, получил новое назначение на турнире. Но только в запас – поработает резервным на матче сборных Чехии и Дании. Болельщики уже поспешили расстроиться – дескать, судейские чиновники не оценили его работу в игре Нидерландов и Чехии (там Карасёв лишь после просмотра повтора принял решение удалить голландца де Лигта), но на самом деле назначение резервным на четвертьфинал – это хорошо. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, объяснил почему. Удивительно, но многое будет зависеть и от сборной Украины – нашему судье вряд ли дадут обслуживать их матч.

– Назначение Карасёва резервным арбитром на матч Дании и Чехии – хорошая для него новость. Главное – он не поехал домой, на него рассчитывают. Есть вероятность, что Сергей будет судить полуфинал, но тут всё будет зависеть от сборной Украины: если они пройдут Англию, то шансы Карасёва на 1/2 уменьшатся.



При этом можно надеяться и на попадание нашего судьи в финал, но тут всё сложнее «Карасёв может работать и в финале, но шансов не очень много. Куйперс (голландский судья, работающий на этом Евро. – Прим. «Чемпионата») завершает карьеру, сборной Нидерландов на Евро уже нет, поэтому финал, скорее всего, отдадут ему. Так просто принято. Да и сам голландец по турниру идёт ровно, сложных моментов у него не было», – рассказал Федотов.

При этом для Карасёва матч между Данией и Чехией станет уже четвёртым на этом Евро – больше него не работал никто.



– В назначении Карасёва приятно ещё и то, что он на этом турнире работает больше всех, – продолжил Федотов, – ему и дальше надо демонстрировать свой уровень, показывать, что причин не доверять ему нет. Пока это получается, и если Куйперс вдруг провалится в 1/4 финала (ему специально дали эту игру, чтобы в полуфинале он отдохнул), то Карасёву могут дать финал. Но я бы не строил надежд и ждал Сергея только в 1/2 финала, что, конечно, тоже большой успех. Главное, что сделал Карасёв, – дал хорошую общую картинку. Он отлично отработал 1/8 финала, и не стоит говорить, что ему не дали четвертьфинал из-за жёлтой Де Лигту: он вынес наказание, а увидеть удаление без повтора там практически невозможно. Так что всё в порядке.