Лучший русский на Евро. Карасёв не встаёт на колено и играет рок в бане

Вчера арбитр Сергей Карасёв отработал матч 1/8 финала Евро и, по словам коллег и комментаторов «Чемпионата», сделал это безупречно: чехи после матча жали руки, голландцы не протестовали, а всё потому, что при помощи VAR судья показал верную красную карточку де Лигту за игру рукой.

Так Чехия после победы 2:0 прошла в четвертьфинал, а Карасёв продвинулся в направлении мечты: отработать финал Евро и сделать в честь этого татуировку.

Проход Сергея в плей-офф Евро – достижение. Последний раз российский арбитр работал в плей-офф Евро или чемпионата мира в июне 2006 года – тогда Валентин Иванов показал 16 жёлтых карточек португальцам и голландцам в 1/8 финала.

Теперь у нас есть Сергей Карасёв – судья-рокер, чья работа и история восхищают. И да, лучший русский на Евро, который задержался на турнире (вместе с помощниками) дольше всех соотечественников.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

***

Сергей занимался футболом, но осознал, что до профессионального уровня не добраться, так что до 2005 года юрист по образованию Карасёв работал в банке: начинал с позиции курьера в юридической фирме. Из-за перелётов на матчи низших лиг, которые судил Сергей, работать полноценно не получалось, и футбол в итоге победил.

В апреле 2008-го дебютировал в РПЛ в матче «Крылья» – «Луч» – через 13 лет после старта судейской карьеры. В 2016-м перечитывал письмо от Пьерлуиджи Коллины о приглашении на Евро, а через два года судил полуфинал Лиги Европы между «Марселем» и «Зальцбургом».

Затем работал на матче Австралия – Перу домашнего чемпионата мира в 2018-м, а прямо сейчас судит Евро-2020 и получает ваши восхищения под каждым постом.

🇮🇹🇨🇭В матче Италия – Швейцария после вмешательства VAR отменил гол итальянцев из-за игры рукой Кьеллини.

🇩🇪🇭🇺 Чётко отсудил драматичный матч Германия – Венгрия.

🇳🇱🇨🇿 И впервые в карьере отработал в плей-офф Евро.

Чтобы лучше узнать русского героя Евро-2020, мы собрали разнообразные факты про Карасёва: за что не любит тархун и откуда знает все советские комедии наизусть

• Сергей Карасёв. 42 года, Москва.

Фото: instagram.com/refkarasev79

• Уважает кабачковую икру. Тархун не любит с детства за ненатуральный цвет напитка. Не ест сладкое. Говорит, что печеньки, газировки и фастфуд – не его.

• Больше всего любит жареную картошку, которую мама готовила в 80-е и 90-е.

Рецепт от Карасёва: нарезать картошку соломкой, добавить немного масла (чтобы не получился фритюр или фри), накрыть крышкой, чтобы пропарилась, открыть и дожарить до хрустящей корочки.

• Во время карантина жил на даче за городом с женой, тёщей и двумя детьми: впервые за три года существования дачного дома Карасёв надолго объединился с семьёй в таком формате и не улетал на матчи. Форму поддерживал на площадке с резиновым покрытием и баскетбольным щитом, бегал по лесу и по 40 минут крутил педали на стоящем на втором этаже велосипеде.

• Жена много читает, Сергей просит у неё рекомендации. Из недавнего – «Портрет Дориана Грея».

• Любит кино, знает всю советскую классику и монологи героев наизусть. Шурик для Карасёва – слишком просто. Откуда такая любовь? В детстве, как только появился видеомагнитофон, записывал шедшие по телевизору фильмы.

Выделяет фильмы Эльдара Рязанова и Аллы Суриковой. Во время карантина рекомендовал мне «Хочу в тюрьму» и «Человека с бульвара Капуцинов» режиссёра Суриковой и «Полёты во сне и наяву» Романа Балаяна.

• «Однажды в Голливуде» Тарантино смотрел пять раз.

• Слушает любой металл: от самого лёгкого до самого тяжёлого. Для настроя включает несколько песен перед играми; говорит, что под любимые композиции хочется «войти в металлический пляс».

Фото: instagram.com/refkarasev79

• Жалеет, что группа Slayer закончила выступления. Хочет в Европу на Kreator.

Другие любимые группы – Kamelot, Iron Maiden, AC/DC, Accept, Whitesnake – Карасёв слушает в машине, тихо в колонке либо в наушниках. В них же тренируется игре на электрогитаре с соло-гитаристом группы Catharsis Олегом Мишиным. Во время карантина Карасёв репетировал в бане, не хотел напрягать семью жужжанием электрогитары: «Это не для слабонервных».

• В феврале 2021 года вместе с группой Catharsis исполнил песню «Воин света» на рок-фестивале Metal-Елка.

Рок же!

• На других рок-концертах встречал экс-вратаря «Амкара» Сергея Нарубина и полузащитника «Химок» Виталия Гришина. А после матча «Динамо» – «Рубин» летом 2019-го обсуждал музыку с главным тренером казанцев Романом Шароновым – что оба пропустили концерт группы Metallica, который проходил во время матча.

После победы в той игре Шаронов сказал футболистам, что на поле он испытал бóльшие эмоции, чем от живого концерта любимой группы.

• В квартире и дачном доме Карасёва под ногами валяются два-три футбольных мяча.

• Сын занимается футболом, иногда закончивший спортшколу Карасёв его тренирует. Когда вместе смотрят футбол, сын почему-то выделяет для себя футболистов «Ювентуса» и отвечает на вопросы папы: «Был ли в этой ситуации пенальти?»

• Называет тёщу мировой, потому что она всегда поддерживает Сергея.

• Считает баню отличным восстановлением. Поход в парную Карасёва выглядит так: разогревает до 85-90 градусов, для запаха заваривает эвкалипт и ромашку. Зимой после второго-третьего подхода любит обтереться снегом.

• Пробегает за матч не меньше футболистов – по 10-12 километров.

• Лысый с восьми лет. Почему так – причину не знает сам, в один момент просто начали выпадать волосы. Из-за криков и обзывательств «злых людей» до 12 лет играл в шапке, затем перестал обращать на это внимание.

• Раньше пил растворимый кофе, но после работы с главой российских судей Роберто Розетти – только зерновой и из кофемашины.

• Весной 2021-го не встал на колено в рамках акции BLM перед матчем «Манчестер Сити» и мëнхенгладбахской «Боруссии».

• Универсальная фраза от Карасёва футболисту, который не нарушал правил, но вдруг завёлся: «Please, not more, not today, not for me, not in my match, please» («Пожалуйста, больше так не делай, не сегодня, не при мне, не в моем матче, пожалуйста»).

Итальянская версия: «Tranquillo, per favore» («Пожалуйста, спокойнее»).

Такие слова, по мнению Карасёва, расслабляют игроков – в ответ они могут улыбнуться и похлопать по плечу. Плюс футболисты понимают, что судья не только каратель, но и человек, который может пошутить.

Фото: instagram.com/refkarasev79

• В переписке использует рокерскую козу.

Так что всем 🤟 и Сергей Карасёв!