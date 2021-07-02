Почти 3 часа выступления Черчесова в 200 словах. Выслушали за вас и рассказываем главное

С первой секунды вступления в должность Черчесов считает её государственной. Его никто не приглашал, это назначение – приказ к исполнению. Об отставке поговорят спокойно и по-деловому с Александром Дюковым. Своё войско на поле боя он оставлять не привык, потому что воевать – значит воевать. Мы не в песочнице играем. Результат неудовлетворительный, а работу выполнили от и до. Ответственность в работе – попасть на чемпионат Европы, остальное – уже по ходу действий. Про отсутствие мотивации у футболистов сказал техкомитет, эти слова ему приписали. Игрокам нужен был кураж и вдохновение.

Поругал команду за одно – что не было лежащих бельгийцев, футболисты не получили ни одной карточки.

После ЧМ он себя в космос не отправлял, это сделали журналисты, а Черчесов говорил, что команда туда не хочет. Смолов не хотел быть вторым номером, выложил пост – и не попал в сборную. Когда Станислав был молодой, всегда дрался с теми, кто умнее его, а теперь старается что-то от них брать. Команда набрала «наглый ход», но за 10 месяцев перерыва его растеряла. Он не чиновник, а на государственной должности. У него нет задачи понравиться. Кто-то был на войне, кто-то про войну рассказывает, но штабной офицер знает меньше, чем полевой командир. В «Спартак» не вернётся, чтобы Зарема Салихова не наложила на себя руки.