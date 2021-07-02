Судьи вытащили Испанию в полуфинал Евро? Разбор спорного удаления у сборной Швейцарии

В первом четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании лишь по пенальти одолела Швейцарию и вышла в 1/2 финала турнира. Матч, несмотря на победу испанцев лишь по пенальти, закончился скандалом – и всё из-за английского судьи Майкла Оливера. На 77-й минуте он удалил полузащитника швейцарцев Ремо Фройлера, который столкнулся с Жераром Морено в достаточно безобидной ситуации. Спорная прямая красная карточка тут же вызвала споры болельщиков в соцсетях – там рефери принялись «уничтожать» за чересчур жёсткое наказание. А арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, профессионально разобрал эпизод специально для «Чемпионата».

«Оливер переусердствовал с показом прямой красной карточки Фройлеру, – заявил Федотов. – Он играл в мяч, а правая нога по инерции попала вскользь по левой ноге испанца. Там не было шипов и скорости, нога игрока сборной Швейцарии вообще шла по инерции, а расстояние до соперника было короткое – он не мог согнуть ноги. Это касание вскользь – на жёлтую, ведь швейцарец даже не шёл в соперника прямыми ногами, он сыграл в мяч. О красной мы не можем говорить – это не как в матче сборной Украины, где игрок мог избежать жёсткого стыка, тут игрок вообще избежал жёсткого попадания. Вдвойне удивительно, что Оливер – англичанин, в Англии иногда такие фолы просто не свистят, не то что удаляют. Для VAR это не стопроцентная ошибка, вот они и не полезли.

А вот предположения о том, что Испанию тащат в полуфинал специально (дескать, с ней имидж у турнира лучше – они ведь одни из фаворитов турнира) не подтвердились: «Для Оливера это ошибка в моменте, нельзя сказать, что Испанию тащат, – продолжил Федотов. – Понятное дело, что так будут говорить, ведь для имиджа турнира – полуфинал или финал со Швейцарией вряд ли был бы кому-то интересен. Но мы всё-таки разбираем работу арбитра и предвзятости тут я не вижу».