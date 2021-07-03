Зеленский мотивировал сборную Украины по видео. Вспомнил игроков из Крыма и Донбасса

За кого болеет украинский президент и как играл в одной команде с Гордоном?

Через несколько часов в Риме сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро.

Особенно украинскую команду поддерживает президент страны Владимир Зеленский – перед матчем с англичанами он пообщался со сборной по видеосвязи.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

«Поговорили, посмеялись, настроились, – пересказал видеовстречу со сборной Зеленский у себя в фейсбуке. – Знаете, о чем я думаю? Англичан часто называют «родителями футбола», а у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот, сегодня у нас хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей».

Перекличка городов, форма с Крымом и 95-м номером. Как Зеленский связан со сборной

• Перед Евро президент Украины сфотографировался в той самой форме с контурами карты Украины (включая Крым) с 95-м номером – в честь юмористического шоу и одноимённой творческой группы «95 квартал», где до политической карьеры трудился Владимир.



• Счастье от победы над Швецией в 1/8 финала Зеленский выразил в эмоциональном твите: «Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Ребята, респект – вы настоящие бойцы! Беседину – здоровья. Слава Украине!»



• Перед матчем с Англией подчеркнул, что вся страна будет болеть за Украину, отметив родные города футболистов: «Ярмоленко из Чернигова, Зинченко и Малиновский родом из Житомира, Зубков из Донбасса и Матвиенко из Крыма».

Фото: Getty Images

• А также в «твиттере» устроил перекличку «самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе», начав с себя:



«Я – Владимир Зеленский, – Кривой Рог, город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина».



Зеленский и футбол: играл в команде с Гордоном, на табло стадиона имени Лобановского по ошибке появилась его фамилия



• По сообщениям украинских СМИ, Зеленский болеет за киевское «Динамо». Так, например, считают источники издания «Спорт сегодня», а также так показалось после того, как Зеленский в 2019 году пришёл на матча украинского Суперкубка между «Шахтёром» и «Динамо» и расстроился после гола в динамовские ворота от бразильца Алана Патрика.



• В 2016 году Зеленский сыграл в динамовской форме на стадионе Лобановского – тогда в честь 30-летия победы «Динамо» в Кубке кубков устроили матч ветеранов состава 1986 года и звёзд шоу-бизнеса и политики.



Ветераны – Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Павел Яковенко, Вадим Евтушенко, Алкексей Михайличенко, Виктор Чанов, Василий Рац, Александр Заваров и Леонид Буряк.



Звёзды – Зеленский, телеведущие Савик Шустер и Дмитрий Гордон, который писал с многоточием на фейсбуке, что после матча был банкет.

Фото: facebook.com/gordondmitry

• Ветераны победили со счётом 4:2, Зеленский не забил, а на табло по ошибке появилась его фамилия.



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Сегодня Зеленский горячо болеет за Украину.



И наверняка надеется, что устроит ещё один мотивационный звонок со сборной.