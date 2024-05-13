Тихонов — о манеже «Енисея»: некоторые называют его гаражом, но он лучший в стране

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о крытом манеже красноярского клуба.

«Енисей» критикуют за манеж? Да, некоторые даже называют его гаражом. Но это лучший в стране манеж, который может вместить 3000 болельщиков. Для зимы и весны самое то! Ты играешь под крышей в отличных условиях. Какие вообще могут быть проблемы?

Говорят, из-за проблем с адаптацией «Енисей» получает преимущество? Да, стереотип есть. Адаптация к полю нужна всегда. Но это работает и в обратную сторону. Вот мы приехали в Махачкалу играть на натуральном зелёном поле, а мы на такой траве последний раз на сборах в Турции играли. Конечно, адаптация нужна», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Тихонов возглавил «Енисей» 10 января нынешнего года. Ранее специалист работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил «Енисеем». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

После 32 сыгранных матчей в Первой лиге «Енисей» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Андрея Тихонова набрали 42 очка.