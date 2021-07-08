«Это не пенальти». Судьи тащат Англию к победе на Евро?

Сборная Дании вопреки прогнозам дала настоящий бой сборной Англии в полуфинале на лондонском стадионе «Уэмбли». Основное время завершилось вничью — 1:1, а в дополнительное команда Гарета Саутгейта никак не могла реализовать большое территориальное преимущество. И в этой ситуации, на 102-й минуте матча, игру перевернуло решение голландского судьи Данни Маккели.
Атака сборной Англии по правому флангу завершилась тем, что вингер Рахим Стерлинг ворвался в штрафную датчан и упал после единоборства с Йоакимом Мехле и Матиасом Йенсеном. Маккели тут же указал на «точку», а гости стали активно протестовать. Повтор показал, что датчане действительно стремились избежать столкновения и не дать повода для назначения пенальти. Казалось, система VAR после изучения эпизода отменит решение Маккели.
«Как минимум спорный момент с участием Стерлинга, — сказал в эфире Первого канала комментировавший матч экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. — Надо смотреть на правую ногу Мехле в этом эпизоде. По мне, он поставил ногу до того, как Стерлинг упал, и не было касания. Поэтому может быть отмена решения. Моё мнение — не было пенальти».
Тем не менее одиннадцатиметровый не отменили. Коллеги с VAR поддержали главного судью. По всей видимости, они не посчитали решение Маккели явной ошибкой, так как было касание бедра Стерлинга.
«Может быть, он бедром касался, — удивился Слуцкий. — Неоднозначный эпизод, на мой взгляд».
К «точке» подошёл Гарри Кейн. Шмейхель отразил его удар, но Кейну повезло: мяч прилетел на ногу центрфорварду сборной Англии, и тот забил с добивания. Этот пенальти вывел хозяев в финал Евро-2020.
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