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Почему в финале Евро-2020 лучше болеть за Италию — мнение

Болеть в финале за Италию = болеть за футбол
Евгений Марков
Италия — Англия в финале Евро-2020
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Команда Манчини живая и настоящая. И если в футболе существует справедливость, англичане не победят.

Критиковать сборную Англии. Называть её скучной. Отправлять Стерлинга в дельфинарий. Хватит. Так уже делали все, кому не нравится прагматичный стиль Саутгейта, победы через спорные пенальти и матчи, в которых почему-то нет атак, но откуда-то берутся голы.

Просто эти англичане — совсем не про футбол. С детства футбол нас учит тому, что много голов, куражные атаки и харизматичные личности на поле — это здорово. Что победы даются не только за счёт проведённых на тактической доске стрелочек, а ещё и во имя эмоций, железных нервов и ядерно исполненного гимна. Всё это не про Англию, но очень и очень про Италию.

Италия в 2021 году олицетворяет футбол. Комбинационно-весёлая игра с большим количеством голов. Тренеры-стиляги в квадратных очках и белых пиджаках. Белоснежная рубашка Манчини. И футболисты, которые постоянно орут: гимн, победную песню про волшебные ночи, друг на друга после побед. Наконец лидер Кьеллини — забияка, балагур и теперь точно нелюбимый игрок Жорди Альбы и всего испанского народа.

Капитан сборной Италии играет на Евро свободным агентом. Как так получилось? Капитан сборной Италии играет на Евро свободным агентом. Как так получилось?

Их хочется рассматривать. Не только игроков, но и стильный тренерский штаб. Мимику футболистов, победные поцелуи, их объятия с фанатами и флагами. Наконец трибуны, по которым не перекатываются пьяные тела. И центральные улицы городов, где флагов больше, чем пивных стаканов. Вопрос, конечно, восприятия и выборки сюжетов, но радость на итальянских улицах мне нравится больше, чем на английских. И оказаться я хочу именно там.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Все эти эмоциональные ходы на поле и на стадионах цепляют только вместе с игрой — неожиданно не сухой, то есть неитальянской. Они не защищают преимущество в один мяч, а напирают ещё и ещё. К тому же игра итальянцев максимально проста для тех, кто не знает футбол глубоко.

Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале Испания — бездушная. А Италия живая, и поэтому в финале

Футбол англичан — это прессинг. И контрпрессинг (наверное). Футбол итальянцев — это Forza Italia, атаки малыша Инсинье и футболка Спинаццолы, которую наверняка кто-то и где-то поднимет. Они понятны без тактического разбора. Они играют и двигают игру в будущее. Ведь когда все начнут действовать так же, как англичане, — тягуче и на результат — футбол умрёт.

Именно поэтому победа Италии будет победой во имя футбола. Счастье, эмоция и драма победят расчёт. Вот бы так и случилось!

P. S. Англичане, ничего личного, но лупить меня по животу во время ЧМ-2018 в Москве было лишним.

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