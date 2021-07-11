Болеть в финале за Италию = болеть за футбол

Критиковать сборную Англии. Называть её скучной. Отправлять Стерлинга в дельфинарий. Хватит. Так уже делали все, кому не нравится прагматичный стиль Саутгейта, победы через спорные пенальти и матчи, в которых почему-то нет атак, но откуда-то берутся голы.

Просто эти англичане — совсем не про футбол. С детства футбол нас учит тому, что много голов, куражные атаки и харизматичные личности на поле — это здорово. Что победы даются не только за счёт проведённых на тактической доске стрелочек, а ещё и во имя эмоций, железных нервов и ядерно исполненного гимна. Всё это не про Англию, но очень и очень про Италию.

Италия в 2021 году олицетворяет футбол. Комбинационно-весёлая игра с большим количеством голов. Тренеры-стиляги в квадратных очках и белых пиджаках. Белоснежная рубашка Манчини. И футболисты, которые постоянно орут: гимн, победную песню про волшебные ночи, друг на друга после побед. Наконец лидер Кьеллини — забияка, балагур и теперь точно нелюбимый игрок Жорди Альбы и всего испанского народа.

Их хочется рассматривать. Не только игроков, но и стильный тренерский штаб. Мимику футболистов, победные поцелуи, их объятия с фанатами и флагами. Наконец трибуны, по которым не перекатываются пьяные тела. И центральные улицы городов, где флагов больше, чем пивных стаканов. Вопрос, конечно, восприятия и выборки сюжетов, но радость на итальянских улицах мне нравится больше, чем на английских. И оказаться я хочу именно там.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Все эти эмоциональные ходы на поле и на стадионах цепляют только вместе с игрой — неожиданно не сухой, то есть неитальянской. Они не защищают преимущество в один мяч, а напирают ещё и ещё. К тому же игра итальянцев максимально проста для тех, кто не знает футбол глубоко.

Футбол англичан — это прессинг. И контрпрессинг (наверное). Футбол итальянцев — это Forza Italia, атаки малыша Инсинье и футболка Спинаццолы, которую наверняка кто-то и где-то поднимет. Они понятны без тактического разбора. Они играют и двигают игру в будущее. Ведь когда все начнут действовать так же, как англичане, — тягуче и на результат — футбол умрёт.

Именно поэтому победа Италии будет победой во имя футбола. Счастье, эмоция и драма победят расчёт. Вот бы так и случилось!

P. S. Англичане, ничего личного, но лупить меня по животу во время ЧМ-2018 в Москве было лишним.