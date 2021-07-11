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Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини является свободным агентом, как это произошло

Капитан сборной Италии играет на Евро свободным агентом. Как так получилось?
Павел Прохоров
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини
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Если Месси взял трофей в таком статусе, почему бы Кьеллини не сделать то же самое?

Прошедшей ночью Лионель Месси выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки — 2021, официально являясь свободным агентом. Через несколько часов трофей чемпионата Европы над головой может поднять Джорджо Кьеллини, также находящийся без клуба. Как так получилось, что 36-летний защитник поехал на Евро без контракта?

Кьеллини интересен клубу MLS

В марте итальянская La Gazzetta dello Sport сообщила, что Кьеллини может закончить карьеру из-за травмы колена, которая выбила его из обоймы на большую часть сезона. Нерешённая ситуация с контрактом стала ещё одной причиной, заставившей итальянского защитника задуматься о будущем. Несмотря на возраст, на Кьеллини по-прежнему есть спрос. Клуб MLS «Цинциннати» готов подписать защитника, если его контракт с «Ювентусом» не будет продлён.

Впрочем, вряд ли это произойдёт. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кьеллини подпишет свой новое соглашение с «Ювентусом» до июня 2022 года на следующей неделе.

Но когда именно договор будет подписан, неизвестно. У игрока уже есть планы после финала, о чём рассказал его партнёр по обороне Леонардо Бонуччи пресс-службе УЕФА. «Кьеллини? Мы разъедемся из сборной 12 числа, а уже 14-го встретимся, чтобы вместе с нашими семьями уехать в отпуск. Так что вы понимаете, какие у нас с ним отношения», – заявил Бонуччи.

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Кьеллини сыграл на четвёртом Евро и может войти в топ-6 по сыгранным матчам за сборную

А пока защитник выступает за сборную на чемпионате Европы, где сравнялся с Джанлуиджи Буффоном и Алессандро Дель Пьеро по количеству Евро. Джорджо принимал участие на европейских чемпионатах в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. Удивительно, что Transfermarkt котирует Кьеллини ниже всех в сборной Италии – всего в € 1,5 млн.

Выйдя в финал Евро-2020, Джорджо догонит по количеству сыгранных матчей за сборную вратаря Дино Дзоффа и займёт шестое место в рейтинге рекордсменов. У обоих футболистов будет по 112 игр за национальную команду. Одно достижение Кьеллини уже покорилось: он побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков. При этом ветеран показывает неплохие результаты: выигрывает 1,5 единоборства за матч на «втором этаже», отдаёт передачи с точностью 86,8%, совершает три длинных паса за игру и не уступает Гарри Магуайру в количестве перехватов, отборов, выносов и заблокированных ударов.

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