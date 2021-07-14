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Александр Ильин вернулся в футбол после пяти лет тюрьмы

Воспитанник «Спартака» вернулся в футбол после 5 лет тюрьмы. Его осудили за страшное ДТП
Михаил Рождественский
Ильин вернулся в футбол после 5 лет тюрьмы
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Ильин сыграл за новый клуб в Кубке России.

В истории нашего футбола хватает примеров, когда игроки возвращались на поле после тюрьмы. Самый известный случай – Эдуард Стрельцов, отсидевший пять лет в связи с обвинением в изнасиловании. Самый свежий пример – конечно же, Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые устроили две драки и находились сначала в СИЗО, а потом и в колонии.

Теперь к этим историям добавляется ещё одна. Речь об Александре Ильине, бывшем полузащитнике молодёжки «Спартака» и московского «Динамо». Сегодня он вернулся в российский футбол после долгой паузы.

Что натворил Ильин?

Летом 2015 года 22-летний Ильин, игравший тогда за «Динамо», отправился в аренду в одноимённый клуб из Санкт-Петербурга (который потом переродится в «Сочи»). В ночь на 12 сентября футболист на своей «Ауди» выехал на Новоприозерское шоссе, понёсся на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. Больше всего досталось «Субару», в котором трое молодых людей ехали на рыбалку. Двое лишились жизни, ещё один попал в больницу в тяжёлом состоянии. Один из погибших — Сергей Селиванов — оказался отцом пятерых детей. Сам Ильин отделался лёгким испугом.

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История оказалась ещё более грустной, когда стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что в момент ДТП Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания свидетелей тоже указывали на то, что игрок был нетрезвым. Ильина взяли под стражу, а спустя год после страшной аварии, в сентябре 2016-го, суд объявил приговор – пять лет и 10 месяцев лишения свободы.

Впоследствии вскрылись неприятные подробности. Одноклубники Ильина, заявившие о желании помочь пострадавшим, так и не сделали этого. По словам родственников, с ними никто не связывался, а извинения от Александра они впервые услышали лишь в суде, и то не на первом заседании.

Возвращение на поле

С февраля Ильин играл в Крыму, а сегодня было объявлено, что он подписал контракт со «Знаменем Труда». Команда выступает в ПФЛ и представляет собой крепкого середняка. В прошлом сезоне она заняла 10-е место в таблице, финишировав в десятках очков от повышения в классе и вылета.

Дебют Ильина состоялся мгновенно. «Знамя Труда» принимало домодедовский «Пересвет» в 1/256 Кубка России. Команды сыграли вничью (1:1), а в серии пенальти Ильин и его партнёры уступили — 3:4. Сам Александр вышел в опорную зону, принимал хорошие решения при владении мячом и показал, что школа никуда не делась. Жаль, что славу Ильин получил не на поле.

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