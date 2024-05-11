Дубль Браима Диаса помог «Реалу» разгромить в гостях «Гранаду» в матче 35-го тура Ла Лиги
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В Гранаде (Испания), на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором местная «Гранада» крупно уступила мадридскому «Реалу» (0:4).
Испания - Примера . 35-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гарсия – 38' 0:2 Гюлер – 45+2' 0:3 Диас – 49' 0:4 Диас – 58'
Дублем в составе победителей отметился марокканский полузащитник Браим Диас. Ещё по мячу записали на свой счет Франсиско Гарсия и Арда Гюлер.
Команда Карло Анчелотти набрала 90 очков и уже гарантировала себе золотые медали по итогам чемпионата. «Гранада» осталась с 21 очком и занимает 19 место, лишившись шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Напомним, мадридцы претендуют на два трофея по итогам сезона. Помимо золота национального чемпионата, «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов 1 июня с дортмундской «Боруссией».
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