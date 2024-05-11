Чанов предположил, почему Игорь Акинфеев не появился на поле в матче с «Зенитом»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о том, что место в воротах ЦСКА в матче с «Зенитом» занял голкипер Владислав Тороп.

«Мне кажется, Акинфеев остался в запасе в матче с «Зенитом», чтобы не растрачивать нервную энергию. Видимо, кубковый матч с «Зенитом» более важен для ЦСКА, ведь армейцы не ведут разговоры о медалях, но есть возможность добраться до Кубка. Поэтому я думаю, что Акинфеев появится на поле в следующем матче с «Зенитом», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 11 мая. ЦСКА на выезде одержал победу в матче 28-го тура чемпионата России с «Зенитом». Единственный мяч в составе армейцев забил нападающий Фёдор Чалов, реализовав пенальти.