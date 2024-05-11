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Чанов предположил, почему Игорь Акинфеев не появился на поле в матче с «Зенитом»

Чанов предположил, почему Игорь Акинфеев не появился на поле в матче с «Зенитом»
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о том, что место в воротах ЦСКА в матче с «Зенитом» занял голкипер Владислав Тороп.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Мне кажется, Акинфеев остался в запасе в матче с «Зенитом», чтобы не растрачивать нервную энергию. Видимо, кубковый матч с «Зенитом» более важен для ЦСКА, ведь армейцы не ведут разговоры о медалях, но есть возможность добраться до Кубка. Поэтому я думаю, что Акинфеев появится на поле в следующем матче с «Зенитом», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 11 мая. ЦСКА на выезде одержал победу в матче 28-го тура чемпионата России с «Зенитом». Единственный мяч в составе армейцев забил нападающий Фёдор Чалов, реализовав пенальти.

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