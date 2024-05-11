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«РПЛ, люблю тебя». Генич оставил эмоциональный комментарий после победы ЦСКА над «Зенитом»

«РПЛ, люблю тебя». Генич оставил эмоциональный комментарий после победы ЦСКА над «Зенитом»
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Спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на поражение действующего чемпиона России «Зенита» в матче с ЦСКА (0:1). Команда Сергея Семака проиграла в игре 28-го тура и теперь рискует потерять первую строчку в турнирной таблице, если «Динамо» обыграет «Балтику».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«РПЛ, я люблю тебя», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Зенит» выигрывал чемпионат России последние пять сезонов. В нынешней кампании у коллектива Семака уже семь поражений в турнире — худший показатель при действующем главном тренере. 19 мая «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а затем дома встретится с «Ростовом» 25 мая.

«Зенит» в 28 матчах набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте «Краснодар», который сегодня проиграл «Спартаку» (0:1). Следом идёт «Динамо» (50).

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