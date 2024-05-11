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«Динамо» вышло в лидеры РПЛ по потерянным очкам после поражений «Зенита» и «Краснодара»

«Динамо» вышло в лидеры РПЛ по потерянным очкам после поражений «Зенита» и «Краснодара»
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Сегодня, 11 мая, проходят четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), среди которых свои встречи провели и команды из лидирующей группы.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 35'    
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

Сперва «Краснодар» не смог увезти очки из Москвы, уступив «Спартаку» (0:1), а чуть позже «Зенит» потерпел третье поражение за последние четыре матча, проиграв с тем же счётом московскому ЦСКА.

Таким образом, по итогам этих матчей столичное «Динамо» вышло на первое место в чемпионате по потерянным очкам. Прямо сейчас у бело-голубых, идущих на третьей строчке, 50 очков, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50, однако у динамовцев игра в запасе. Выйти в единоличные лидеры РПЛ команда Марцела Лички может сегодня вечером, если увезёт три очка из Калининграда.

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