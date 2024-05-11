«Динамо» вышло в лидеры РПЛ по потерянным очкам после поражений «Зенита» и «Краснодара»

Сегодня, 11 мая, проходят четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), среди которых свои встречи провели и команды из лидирующей группы.

Сперва «Краснодар» не смог увезти очки из Москвы, уступив «Спартаку» (0:1), а чуть позже «Зенит» потерпел третье поражение за последние четыре матча, проиграв с тем же счётом московскому ЦСКА.

Таким образом, по итогам этих матчей столичное «Динамо» вышло на первое место в чемпионате по потерянным очкам. Прямо сейчас у бело-голубых, идущих на третьей строчке, 50 очков, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50, однако у динамовцев игра в запасе. Выйти в единоличные лидеры РПЛ команда Марцела Лички может сегодня вечером, если увезёт три очка из Калининграда.