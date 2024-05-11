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Федотов объяснил выход Торопа в стартовом составе на матч с «Зенитом»

Федотов объяснил выход Торопа в стартовом составе на матч с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему Владислав Тороп защищал ворота армейцев в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«С Акинфеевым всё в порядке. Владислав хорошо отыграл в Кубке, поэтому совместно решили выпустить Торопа», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов. В стартовом составе гостей в этой игре появился голкипер Владислав Тороп. Капитан команды Игорь Акинфеев остался в запасе.

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