Федотов объяснил выход Торопа в стартовом составе на матч с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему Владислав Тороп защищал ворота армейцев в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«С Акинфеевым всё в порядке. Владислав хорошо отыграл в Кубке, поэтому совместно решили выпустить Торопа», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов. В стартовом составе гостей в этой игре появился голкипер Владислав Тороп. Капитан команды Игорь Акинфеев остался в запасе.