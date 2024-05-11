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Шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ после поражения от ЦСКА упали почти на 20%

Шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ после поражения от ЦСКА упали почти на 20%
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«Зенит» на своём поле проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. По версии суперкомпьютера Opta, шансы команды из Санкт-Петербурга на чемпионство после этого матча оцениваются в 44,1%. После предыдущего тура этот показатель составлял 63,7%.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Зенит» — действующий чемпион страны, сохраняющий это звание с 2019 года. Сейчас у команды Сергея Семака 51 очко. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 50 очков после аналогичного количества матчей. Шансы «Краснодара» на чемпионство Opta оценивает в 21,1%. На третьем месте идёт «Динамо» (50), у которого гостевая игра с «Балтикой» в запасе. Если бело-голубые победят в этом матче, то выйдут на первое место за два тура до окончания сезона.

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