Шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ после поражения от ЦСКА упали почти на 20%

«Зенит» на своём поле проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. По версии суперкомпьютера Opta, шансы команды из Санкт-Петербурга на чемпионство после этого матча оцениваются в 44,1%. После предыдущего тура этот показатель составлял 63,7%.

«Зенит» — действующий чемпион страны, сохраняющий это звание с 2019 года. Сейчас у команды Сергея Семака 51 очко. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 50 очков после аналогичного количества матчей. Шансы «Краснодара» на чемпионство Opta оценивает в 21,1%. На третьем месте идёт «Динамо» (50), у которого гостевая игра с «Балтикой» в запасе. Если бело-голубые победят в этом матче, то выйдут на первое место за два тура до окончания сезона.