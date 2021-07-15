Селихов снова получил травму. Кажется, это самый невезучий вратарь РПЛ

Александр Селихов – самый травмированный игрок «Спартака» за последнее время. С момента прихода в московский клуб 27-летний вратарь шесть раз оказывался в лазарете, пропустив в общей сложности 52 матча и 552 дня. У Селихова были проблемы с бедром (4 дня), операция на ахилловом сухожилии (162 дня), дефицит тренировочной практики (32 дня), повреждение пальца руки (108 дней) и ещё одна операция на ахилловом сухожилии (246 дней). Кажется, это самый невезучий вратарь в РПЛ.
Селихов выбыл на три месяца из-за повреждения пальца руки
Сегодня, 15 июля, пресс-служба «Спартака» сообщила об очередной травме вратаря. После матча с «Рубином» у Селихова диагностировано сложное повреждение пальца руки. Теперь футболиста ждёт оперативное лечение и последующая реабилитация. Восстановление вратаря займёт три месяца, а Александр пропустит за это время как минимум 10 матчей «Спартака».
У вратаря один матч за «Спартак» за 27 месяцев
С момента первой операции на ахилловом сухожилии (выбыл 11 мая 2018 года) трансферная стоимость Селихова упала почти в пять раз с € 5,8 млн до € 1,2 млн. С мая 2018-го вратарь провёл 17 матчей (из которых 10 – в ФНЛ). Прошлым летом Александр восстановился после тяжёлой операции, а затем набирал игровую форму, выступая за «Спартак-2» в ФНЛ. 7 ноября 2020 года в матче с «Уралом» Селихов впервые за 446 дней был включён в заявку, но возвращения в стартовый состав пришлось ждать несколько месяцев. Зимой вратарь признался, что хочет получать большего игрового времени и ради этого готов покинуть «Спартак».
«Селихов лечился полтора года. Ахилл — самая страшная травма в футболе. Там ещё был небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом всё в его руках», — рассказывал спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.
3 мая, в матче 28-го тура с «Арсеналом» Селихов вышел на поле в стартовом составе впервые за два года. «Спартак» одержал победу на выезде, а Александр расплакался после матча и взял вину на себя за автогол.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Положительные эмоции от возвращения, потому что удалось набрать три очка и выиграть в очень непростой игре. Дальше у нас ещё два финала. Настраиваемся на следующие матчи. Мы обсуждали с Тедеско перспективы ещё перед сезоном. Он мне сказал быть готовым и самое главное, что если что-то случится, всегда быть в тонусе и суметь заменить», — сообщил Селихов.
Теперь вратарю вновь предстоит пройти долгий путь восстановления. Что касается слов поддержки, то без них Селихов не останется. Травму вратаря прокомментировала Зарема Салихова: «Как же так! Такое невезение. Сил и терпения».
- 15 июля 2021
-
21:18
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:23
-
20:03
-
19:52
-
19:34
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:00
-
18:54
-
18:42
-
18:40
-
18:24
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:49
-
17:38
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:14
-
15:08