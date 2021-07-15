Селихов снова получил травму. Кажется, это самый невезучий вратарь РПЛ

Александр Селихов – самый травмированный игрок «Спартака» за последнее время. С момента прихода в московский клуб 27-летний вратарь шесть раз оказывался в лазарете, пропустив в общей сложности 52 матча и 552 дня. У Селихова были проблемы с бедром (4 дня), операция на ахилловом сухожилии (162 дня), дефицит тренировочной практики (32 дня), повреждение пальца руки (108 дней) и ещё одна операция на ахилловом сухожилии (246 дней). Кажется, это самый невезучий вратарь в РПЛ.

Селихов выбыл на три месяца из-за повреждения пальца руки

Сегодня, 15 июля, пресс-служба «Спартака» сообщила об очередной травме вратаря. После матча с «Рубином» у Селихова диагностировано сложное повреждение пальца руки. Теперь футболиста ждёт оперативное лечение и последующая реабилитация. Восстановление вратаря займёт три месяца, а Александр пропустит за это время как минимум 10 матчей «Спартака».

У вратаря один матч за «Спартак» за 27 месяцев

С момента первой операции на ахилловом сухожилии (выбыл 11 мая 2018 года) трансферная стоимость Селихова упала почти в пять раз с € 5,8 млн до € 1,2 млн. С мая 2018-го вратарь провёл 17 матчей (из которых 10 – в ФНЛ). Прошлым летом Александр восстановился после тяжёлой операции, а затем набирал игровую форму, выступая за «Спартак-2» в ФНЛ. 7 ноября 2020 года в матче с «Уралом» Селихов впервые за 446 дней был включён в заявку, но возвращения в стартовый состав пришлось ждать несколько месяцев. Зимой вратарь признался, что хочет получать большего игрового времени и ради этого готов покинуть «Спартак».

«Селихов лечился полтора года. Ахилл — самая страшная травма в футболе. Там ещё был небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом всё в его руках», — рассказывал спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

3 мая, в матче 28-го тура с «Арсеналом» Селихов вышел на поле в стартовом составе впервые за два года. «Спартак» одержал победу на выезде, а Александр расплакался после матча и взял вину на себя за автогол.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Положительные эмоции от возвращения, потому что удалось набрать три очка и выиграть в очень непростой игре. Дальше у нас ещё два финала. Настраиваемся на следующие матчи. Мы обсуждали с Тедеско перспективы ещё перед сезоном. Он мне сказал быть готовым и самое главное, что если что-то случится, всегда быть в тонусе и суметь заменить», — сообщил Селихов.

Теперь вратарю вновь предстоит пройти долгий путь восстановления. Что касается слов поддержки, то без них Селихов не останется. Травму вратаря прокомментировала Зарема Салихова: «Как же так! Такое невезение. Сил и терпения».