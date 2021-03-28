Невероятный ляп вратаря «Спартака»! Селихов пустил «бабочку» за вторую команду

Голкипер «Спартака» Александр Селихов по-прежнему не может набрать оптимальную форму и вернуть уверенность после травм. Напомним, ещё в мае 2018-го он перенёс операцию на ахилловом сухожилии, из-за которой пропустил более пяти месяцев. Потом в апреле 2019-го Селихов сломал палец руки и выбыл на 3,5 месяца. А в сентябре того же года Александр снова травмировал ахилл, но оставался вне игры уже 246 дней. В нынешнем сезоне, чтобы получить игровую практику, 26-летний вратарь вынужден выступать в ФНЛ за фарм-клуб. В заявку первой команды на матчи РПЛ и Кубка России он попадал десять раз, однако только в роли запасного.

Сегодня в матче 33-го тура ФНЛ между «Спартаком» и «Текстильщиком» из Иваново ошибка Селихова стоила красно-белым двух очков. На 66-й минуте при счетё 1:0 капитан команды не смог поймать простой мяч после длинной передачи со штрафного. Александр играл на выходе, высоко выпрыгнул, тем не менее неожиданно выпустил мяч себе за спину, который ударом головой переправил в сетку защитник «Текстильщика» Алексей Губочкин. Гол на все сто процентов – вратарский.

Трансляция матча (смотреть с 1:33:00).

Опытный голкипер привозит голы за фарм-клуб второй тур подряд. До этого Селихов пустил «бабочку» в матче со СКА в Хабаровске (0:3). Тоже неудачно сыграл на выходе, но в том случае вообще не дотянулся до мяча после подачи углового.

Сейчас в карьере Александра ещё один сложный период – теперь на футбольном поле. Будем надеяться, он всё-таки сможет вернуться на уровень кандидата в сборную России. Кстати, Селихов признавался, что покинет «Спартак», если до мая его положение в команде не изменится. Видимо, так и произойдёт летом. Хотя контракт вратаря с клубом действует 2023 года.