У трёх клубов РПЛ одинаковая форма. Как вообще такое возможно?

«Крылья Советов» красиво презентовали форму на новый сезон РПЛ – прокатились по Волге на катере, сняв неплохой ролик.

Клуб, вернувшись в высшую лигу, решил отказаться в домашней форме от голубого цвета, который неизменно присутствовал в комплектах с 2008 года, – до этого предпочтение отдавали больше синему цвету. Сейчас к этому решили вернуться – дома будут играть в тёмно-синем, на выезде – в белом (тут без изменений).

Фото: kc-camapa.ru

Вроде всё классно: и ролик стильный, и форма сама по себе очень даже. Если бы не одно «но»: точно такой же дизайн у вратарской кипы «Краснодара» и третьего комплекта «Сочи».



Как вам такое?

Фото: pfcsochi.ru

Мы обратились в российский офис Pumа с одним простым вопросом: как подобное вообще возможно?



Вот ответ.



«В мире футбольной экипировки, к сожалению, такое случается. Для выбора игровой формы клубам в преддверии каждого футбольного сезона предоставлен экипировочный каталог. В этом году среди всего перечня игровых форм дизайн, который был выбран для «Сочи» и «Крыльев Советов», являлся наиболее привлекательным и желанным с точки зрения графики в сравнении с другими однотонными игровыми майками. В связи с этим ряд клубов выбрали себе именно его.



В начале года форму «Крыльев» выбрали сами болельщики – голосование проводилось среди владельцев абонементов. «Сочи» по ходу прошлого сезона принял решение о смене партнера-экипировщика и самостоятельно выбирал форму на сезон-2021/2022. Вратарская форма «Краснодара» соответствует дизайну вратарской формы топовых клубов Puma — такая же у вратарей «Сити», «Серветта», «Шахтёра» и «Боруссии».

Фото: fckrasnodar.ru

Стоит отметить, что данная форма «Сочи» заявлена на сезон как третья, кубковая, и не будет иметь пересечений с формами «Крыльев Советов» в РПЛ. Домашняя и гостевая форма «Сочи» имеет отличный от других клубов дизайн.

Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета».