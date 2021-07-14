Влашич покинет ЦСКА и уедет в топ-чемпионат? Что об этом известно

В конце июня отец Николы Влашича заявил, что его сыну нужны новые вызовы, намекнув на скорый уход из ЦСКА. Глупо спорить и не соглашаться, что хорватский полузащитник перерос чемпионат России и нуждается в новом, более именитом европейском клубе. 13 июля Влашич должен был присоединиться к ЦСКА в Австрии и вместе с командой полететь в Москву. Между тем, Никола опубликовал загадочную фотографию в «Инстаграме», сопроводив её эмодзи «махающая рука».

Влашич в шаге от подписания контракта с «Миланом»

По информации некоторых источников и журналиста Экрема Конура, ЦСКА согласился отдать Николу Влашича в аренду в «Милан» с обязательством последующего выкупа за € 25 млн. В ближайшее время 23-летний полузащитник должен прилететь в Милан для завершения перехода. По неофициальным данным, россонери готовы предложить хорвату пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.

Намекнул на возможный переход в «Милан» и сам футболист, подписавшись на официальный аккаунт клуба в «Инстаграме». Впрочем, остаётся шанс, что Влашич останется в ЦСКА. Ранее московский клуб сообщал, что не планирует продавать игрока менее чем за 35 млн евро. Высокая стоимость обусловлена тем, что москвичи хотели найти достойную замену на рынке в пределах 20 млн. Для «Милана» такая цена была слишком высокая, поэтому на данный момент клубы остановились на € 25 млн. Возможно, в какой-то момент ЦСКА может отказаться от варианта с арендой.

Как Влашич сыграл на чемпионате Европы

«Проявить себя на Евро-2020 и уехать в топ-клуб Европы», – такая мысль сидела в головах многих футболистов. В России ходило много разговоров, что если Ларссон или Крал хотят уехать, то им нужно по максимуму выжать из себя на чемпионате Европы. Однако, шведскому нападающему не дали сыграть на турнире ни минуты, а чех, проведя 127 минут в четырёх матчах, ничего выдающего не показал. Зато великолепное впечатление произвёл Влашич.

Сначала полузащитник отметился голом в матче с Шотландией (3:1) и был признан игроком встречи, а затем – стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе. Никола удачно выполнил все свои попытки, такого же результата добился и полузащитник сборной Италии Жоржиньо. На третьем месте оказался бельгиец Кевин Де Брёйне, который выполнил 88,9% удачных обводок.

Неудивительно, что руководство россонери впечатлило выступление Влашича на Евро-2020. Вероятно, они отметили не только его игру на турнире, но и статистические показатели в последние сезоны, которые год за годом подтверждают высокий уровень футболиста.

Что касается фанатов «Милана», то они будут рады видеть хорватского полузащитника у себя в команде. На фанатских сайтах клуба болельщики делятся впечатлениями о лучших качествах 23-футболиста и считают, что он способен заменить ушедшего в «Интер» Хакана Чалханонглу. Немало и тех, кто считает, что переход Влашича в «Милан» простые слухи и ничего за этим не стоит.