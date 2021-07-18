Влашич и ещё 5 игроков, которым пора уезжать из РПЛ

Уровень РПЛ в последние годы стабильно падает, тем не менее и в нашем чемпионате всё ещё остаются игроки, которые способны заинтересовать приличные команды из топ-5 лиг Европы. Пока открыто трансферное окно, нельзя исключать отъезд из России любой звезды. По некоторым футболистам ведутся переговоры, и этого не отрицают даже в их клубах. Кому-то для развития карьеры лучше уехать нынешним летом, а кто-то, кажется, пересидел в РПЛ. Вот о ком речь:

Сердар Азмун, «Зенит»

Азмун очень результативен в «Зените». После перехода в санкт-петербургский клуб за 12 млн евро (плюс 3 млн бонусами за каждое чемпионство) иранец забил 53 гола в 84 матчах за сине-бело-голубых. Сердар хочет попробовать себя в топ-лиге после восьми лет в России, его агенты пытаются пристроить нападающего в солидный европейский клуб. Но, видимо, в трансферных списках Азмун нигде не идёт под первым номером, да и игрок он недешёвый — Transfermarkt оценивает иранца в 25 млн. В последней Лиге чемпионов снайпер «Зенита», к сожалению, не отличился ни разу, что, естественно, не увеличило его шансы на отъезд.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вильмар Барриос, «Зенит»

Колумбиец — лучший опорный полузащитник РПЛ. На недавнем Кубке Америки он сыграл сильно. Например, после полуфинала с Аргентиной болельщики «Манчестер Юнайтед» и других клубов писали в соцсетях о том, что было бы здорово заполучить такого игрока. А Transfermarkt повысил ориентировочную стоимость Барриоса на 3 млн евро — до 18 млн. Однако Вильмару будет непросто уехать. Почему — объяснил его агент Луис Фелипе Поссо:

«В ведущих чемпионатах есть лишь 12 клубов, которые могли бы позволить себе его покупку и зарплату. Давайте помнить, что сейчас он играет за «Зенит» — сильный и, возможно, самый экономически устойчивый клуб за пределами топ-лиг. Я убеждаю его, что «Зенит» может быть более интересным вариантом, чем многие команды из Англии, Испании, Италии и Германии».

Никола Влашич, ЦСКА

Влашича уже признавали лучшим игроком в России, он показал себя на Евро-2020, и, кажется, теперь хорвату будет тяжело найти мотивацию пахать на сто процентов в ЦСКА, тем более команда не попала в еврокубки. Никола одной ногой в «Милане» — развязка этой истории близка. Как сообщает TMW, армейцы готовы снизить свои финансовые требования с 35 млн евро до чуть меньше чем 30 млн. И даже отдать Влашича в аренду с последующим правом выкупа. Вероятно, ЦСКА не побьёт свой рекорд (Александра Головина продавали за 30 млн), но всё равно прилично заработает на хорвате, ведь Николу выкупали у «Эвертона» за 15,7 млн.

Самуэль Жиго, «Спартак»

Француз — ключевая фигура в обороне «Спартака». Пожалуй, даже более важная, чем ведущий центральный защитник сборной России Георгий Джикия. Неслучайно сейчас новый главный тренер красно-белых Руй Витория строит систему, при которой действиями команды без мяча управляет именно Жиго. До конца контракта 27-летнего игрока с московским клубом остался всего год. У Самуэля есть выбор — подписать новый договор или наконец-то попробовать себя в Лиге 1. По слухам, «Ренн» готов выкупить Жиго за 11 млн евро. Впрочем, если француз решит остаться в России, то может получить паспорт РФ и стать кандидатом в нашу национальную команду.

Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Грузинский вингер — самый яркий дриблёр чемпионата России. Список клубов, которые интересуются Хвичей, такой длинный, что только из него одного можно составить текст на целую статью. Возможно, в некоторых случаях агент 20-летнего игрока выдаёт желаемое за действительное, тем не менее «Рубин» имеет хорошие шансы заработать на трансфере Кварацхелии 18 млн евро, в которые его оценивает Transfermarkt.

«Не исключено, что кто-то ещё нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», — сказал накануне Леонид Слуцкий. Намекает на продажу Кварацхелии?

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Сафонов должен сделать шаг вперёд, чтобы закрепиться в статусе первого номера сборной России. Сезон без еврокубков не пойдёт голкиперу на пользу, поэтому «Краснодару» лучше отпустить собственного воспитанника, если есть выгодные предложения после Евро-2020. Матвея, кстати, оценивают в 14 млн. Сам Сафонов признавался в интервью, что ему непросто переключаться с матчей Лиги чемпионов на встречи РПЛ. Трудно сохранять максимальный настрой и концентрацию. Значит, голкиперу необходимо привыкнуть к тому, что каждая игра в его карьере близка по уровню к лигочемпионской. Это возможно только в топ-лигах Европы.