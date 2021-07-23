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«Ростов» — «Динамо» — 0:2, видео, голы, обзор матча, 23 июля 2021 года, РПЛ

Карпин в день назначения в сборную безнадёжно проиграл. Россия так играть не должна
Анатолий Романов
«Ростов» – «Динамо» – 0:2
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В нашей национальной команде от Карпина ждём более содержательного футбола, чем тот, который «Ростов» показал в матче с «Динамо».

Поехали! В первом матче нового сезона РПЛ «Динамо» победило на выезде «Ростов».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
23 июля 2021, пятница. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 20'   0:2 Тюкавин – 33'

К сожалению, матч-открытие чемпионата прошёл при пустых трибунах. В местном управлении Роспотребнадзора приняли решение запретить допуск зрителей на встречу «Ростова» с «Динамо». Хотя изначально ростовскому клубу разрешили заполнить стадион на 50% от вместимости. Игра без болельщиков — что угодно, но только не праздник футбола. Не хотелось бы, чтобы такое начало стало символом всего сезона.

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За несколько минут до начала матча появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. В тот момент эта новость стала настоящим сюрпризом, если не сказать больше. Возможно, она как-то повлияла и на игроков хозяев. Сам же Карпин смотрел футбол с трибуны вместо болельщиков. Он отбывает дисквалификацию, полученную в последнем туре прошлого чемпионата: Карпина, напомним, наказали за «попытку оказания физического воздействия на судью».

Сегодня после получаса матча у нового тренера сборной России наверняка появилось большое желание физически воздействовать на игроков «Ростова». К перерыву его команда горела — 0:2. Хотя поначалу ничто не говорило о том, что игра пойдёт по сценарию Сандро Шварца — немецкого коллеги Карпина. «Динамо» могло пропустить первым, например, после ошибки вратаря национальной команды Шунина. Сама игра, откровенно говоря, не впечатляла. По крайней мере, в исполнении сборной России хотелось бы видеть более содержательный футбол. Было много движений и единоборств, но всё как-то простовато, предсказуемо.

«Динамо» забило первым же ударом на 20-й минуте. Целая группа игроков «Ростова» стянулась в одну зону, но гости сумели выйти из-под прессинга и разорвать все оборонительные звенья соперника. Калинин вынужден был смещаться на подстраховку в центр, благодаря чему свободу получил Захарян. Лучший молодой игрок прошлого сезона идеально сыграл в завершающей стадии атаки — точно пробил в касание в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На 33-й минуте забил и второй динамовский талант — Тюкавин. В этот раз бело-голубым принёс успех стандарт. Новичок Бальбуэна выиграл верх у Калинина, а нападающий добил в сетку мяч, отражённый Песьяковым.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Ростову» ещё повезло не остаться к перерыву вдесятером, когда молодой Сухомлинов въехал в ногу Моро.

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Как новый тренер сборной России отреагировал в перерыве на неудачную игру его команды? На взгляд со стороны, никак. На второй тайм «Ростов» вышел в том же составе и как будто вообще перестал понимать, что делать с мячом в атаке. Первую замену (сразу тройную!) Карпин произвёл только на исходе часа матча. Среди прочих поднял со скамейки Мамаева.

Динамовские болельщики, скорее всего, опасались новичка «Ростова» Комличенко. Пусть в Москве у центрфорварда не пошло, даже переживающие спад футболисты часто забивают своим бывшим командам. Однако Комличенко почти не встречался с мячом, не говоря уж о том, чтобы получать передачи в опасных позициях. «Динамо», играя на контрвыпадах, было ближе к третьему голу, чем «Ростов» к первому. Ордец и забил после стандарта, по-хоккейному подставив ногу-«клюшку», вот только, в отличие от зимнего вида спорта, в футболе бывают офсайды — гол украинского легионера не засчитали.

В результате «Динамо» спокойно довело матч до победы, а при лучшей реализации команда Шварца выиграла бы крупно. Единственное, что на фоне безнадёжного поражения могло порадовать Карпина, — игра молодых динамовцев, являющихся кандидатами в сборную. Захаряна, Тюкавина, Фомина. Россия не должна играть под руководством Валерия Георгиевича так, как сегодня «Ростов». Иначе о квалификации на ЧМ-2022 можно забыть.

В субботу, 24 июля, первый тур продолжится матчами с участием фаворитов сезона: «Химки» — «Зенит», «Локомотив» — «Арсенал» и «Рубин» — «Спартак».

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