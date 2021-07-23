В нашей национальной команде от Карпина ждём более содержательного футбола, чем тот, который «Ростов» показал в матче с «Динамо».

Карпин в день назначения в сборную безнадёжно проиграл. Россия так играть не должна

Поехали! В первом матче нового сезона РПЛ «Динамо» победило на выезде «Ростов».

К сожалению, матч-открытие чемпионата прошёл при пустых трибунах. В местном управлении Роспотребнадзора приняли решение запретить допуск зрителей на встречу «Ростова» с «Динамо». Хотя изначально ростовскому клубу разрешили заполнить стадион на 50% от вместимости. Игра без болельщиков — что угодно, но только не праздник футбола. Не хотелось бы, чтобы такое начало стало символом всего сезона.

За несколько минут до начала матча появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. В тот момент эта новость стала настоящим сюрпризом, если не сказать больше. Возможно, она как-то повлияла и на игроков хозяев. Сам же Карпин смотрел футбол с трибуны вместо болельщиков. Он отбывает дисквалификацию, полученную в последнем туре прошлого чемпионата: Карпина, напомним, наказали за «попытку оказания физического воздействия на судью».

Сегодня после получаса матча у нового тренера сборной России наверняка появилось большое желание физически воздействовать на игроков «Ростова». К перерыву его команда горела — 0:2. Хотя поначалу ничто не говорило о том, что игра пойдёт по сценарию Сандро Шварца — немецкого коллеги Карпина. «Динамо» могло пропустить первым, например, после ошибки вратаря национальной команды Шунина. Сама игра, откровенно говоря, не впечатляла. По крайней мере, в исполнении сборной России хотелось бы видеть более содержательный футбол. Было много движений и единоборств, но всё как-то простовато, предсказуемо.

«Динамо» забило первым же ударом на 20-й минуте. Целая группа игроков «Ростова» стянулась в одну зону, но гости сумели выйти из-под прессинга и разорвать все оборонительные звенья соперника. Калинин вынужден был смещаться на подстраховку в центр, благодаря чему свободу получил Захарян. Лучший молодой игрок прошлого сезона идеально сыграл в завершающей стадии атаки — точно пробил в касание в ближний угол.

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На 33-й минуте забил и второй динамовский талант — Тюкавин. В этот раз бело-голубым принёс успех стандарт. Новичок Бальбуэна выиграл верх у Калинина, а нападающий добил в сетку мяч, отражённый Песьяковым.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Ростову» ещё повезло не остаться к перерыву вдесятером, когда молодой Сухомлинов въехал в ногу Моро.

Как новый тренер сборной России отреагировал в перерыве на неудачную игру его команды? На взгляд со стороны, никак. На второй тайм «Ростов» вышел в том же составе и как будто вообще перестал понимать, что делать с мячом в атаке. Первую замену (сразу тройную!) Карпин произвёл только на исходе часа матча. Среди прочих поднял со скамейки Мамаева.

Динамовские болельщики, скорее всего, опасались новичка «Ростова» Комличенко. Пусть в Москве у центрфорварда не пошло, даже переживающие спад футболисты часто забивают своим бывшим командам. Однако Комличенко почти не встречался с мячом, не говоря уж о том, чтобы получать передачи в опасных позициях. «Динамо», играя на контрвыпадах, было ближе к третьему голу, чем «Ростов» к первому. Ордец и забил после стандарта, по-хоккейному подставив ногу-«клюшку», вот только, в отличие от зимнего вида спорта, в футболе бывают офсайды — гол украинского легионера не засчитали.

В результате «Динамо» спокойно довело матч до победы, а при лучшей реализации команда Шварца выиграла бы крупно. Единственное, что на фоне безнадёжного поражения могло порадовать Карпина, — игра молодых динамовцев, являющихся кандидатами в сборную. Захаряна, Тюкавина, Фомина. Россия не должна играть под руководством Валерия Георгиевича так, как сегодня «Ростов». Иначе о квалификации на ЧМ-2022 можно забыть.

В субботу, 24 июля, первый тур продолжится матчами с участием фаворитов сезона: «Химки» — «Зенит», «Локомотив» — «Арсенал» и «Рубин» — «Спартак».