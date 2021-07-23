«Спартак» — чемпион? 10 интриг нового сезона РПЛ

РПЛ возвращается, а, значит, наш футбол снова будет дарить нам эмоции. Хорошие ли, плохие — другой вопрос. Чемпионат России пока ещё в прежнем формате и с прежним лимитом на легионеров отправляется в путь длиною в 10 месяцев. Перед сезоном-2021/2022, как и перед каждым новым, множество интриг. Вот самые «вкусные»:

Будет ли настоящая борьба за чемпионство?

В последние сезоны в России нет настоящей борьбы за титул. «Зенит» при Сергее Семаке выигрывал все три чемпионства за несколько туров до финиша. Более того, санкт-петербургская команда доказывает своё превосходство над конкурентами в личных встречах. За последние два года «Зенит» сыграл со «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом» 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Суперкубке, одержал 10 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение. Разница мячей — 29:10. Естественно, такое доминирование одной команды вряд ли кому-то нравится, кроме болельщиков «Зенита». Зрители хотят интриги.

Каким окажется союз Витории и «Спартака»?

Назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака» вызвало неоднозначную реакцию. Даже в самом московском клубе случился памятный публичный конфликт из-за португальца. Не всех убедил солидный послужной список Витории: два чемпионства с «Бенфикой», два выхода в плей-офф Лиги чемпионов, победы в Кубке Португалии и Кубке лиги, а также два успеха в Суперкубке. Но игра и результаты «Спартака» в спаррингах межсезонья заставляют многих скептиков по-другому взглянуть на перспективы Руя. Кажется, он готов вслед за Шамилем Газизовым бросить перчатку «Зениту» и замахнуться на чемпионство.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Соболев обойдёт Дзюбу в гонке бомбардиров?

Некоторые болельщики, прежде всего, из числа поклонников «Спартака», хотели бы видеть в основе сборной России Александра Соболева на месте Артёма Дзюбы. Пока аргументов в пользу центрфорварда красно-белых не так много, поскольку в прошлом сезоне Соболев уступил Дзюбе и по количеству голов в РПЛ (14 против 20), и по количеству голевых передач (четыре против шести). Капитану сборной, конечно, помог оторваться покер в ворота «Тамбова» в 30-м туре, но сути это не меняет. Соболеву нужно продолжать доказывать. Его соперничество с Дзюбой в гонке бомбардиров — яркая деталь сюжета нового сезона.

Березуцкий потянет ЦСКА как тренер?

Чего ждать от Алексея Березуцкого, как от главного тренера ЦСКА, не представляет сейчас никто, включая, наверное, самого 39-летнего специалиста. Руководители московского клуба решили рискнуть, как и в случае с Ивицей Оличем, поставив на тренера без опыта самостоятельной работы. Березуцкий обещает играть в «атакующий футбол, который будет приносить результат». Было бы хорошо для всего российского футбола, если бы у Алексея получилось, ведь команда калибра ЦСКА должна бороться за чемпионство и выступать в еврокубках каждый сезон. Правда, Березуцкому может добавить проблем уход Николы Влашича.

Вернёт ли «Локомотив» Николича свою весеннюю игру?

Ещё в конце апреля все восхищались работой Марко Николича в «Локомотиве», серба называли лучшим тренером РПЛ. Железнодорожники повторили свою рекордную победную серию от 1995 года, выиграв 11 матчей подряд. Но потом последовали 1:6 от «Зенита», стоившие команде Лиги чемпионов. «Локо» с Николичем всё же достиг одной из целей — завоевал Кубок России, однако в игре команды что-то пропало. Вот и перед началом нового сезона железнодорожники получили в Суперкубке 0:3 от «Зенита». Есть вопросы к трансферной деятельности клуба. Так что непросто оценивать, какой полоток у этого «Локо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гончаренко и новичок за 20 млн вернут «Краснодар» в еврокубки?

Прошлый сезон для «Краснодара» — сумасшедший взлёт и глубокое падение. «Быки» впервые в своей истории сыграли в группе Лиги чемпионов и стали единственной российской командой, одержавшей победу на групповом этапе еврокубков. Но в РПЛ краснодарцы финишировали лишь на 10-м месте, и теперь как минимум на год забудут о Европе. Вернуть еврокубки должны новый тренер Виктор Гончаренко (сохранив фирменный стиль «Краснодара») и мощная трансферная кампания. Нападающий Джон Кордоба, за которого Сергей Галицкий собирается заплатить 20 млн евро, вероятно, станет самым дорогим новичком этого лета в РПЛ.

Как справится с «эффектом второго сезона» Арсен Захарян?

18-летний Захарян — пожалуй, главное открытие прошлого сезона. Полузащитник забил три гола и отдал пять голевых передач в 13 матчах за «Динамо» и заслуженно получил приз «Надежда», который вручается лучшему молодому игроку РПЛ. Возможно, Арсен дебютировал бы и в сборной России, так как попал в расширенную заявку на Евро-2020, если бы не заболел. За связкой Захарян — Тюкавин было интересно наблюдать, но теперь динамовские таланты должны стабильно делать результат. Вопрос, сможет ли Арсен (как и Константин) избежать «эффекта второго сезона». Нередко после яркого начала молодёжь переживает спад.

Супербомбардир из ФНЛ Сергеев будет так же хорош в РПЛ?

В прошлом сезоне России узнала и про супербомбардира из ФНЛ Ивана Сергеева. Нападающий «Крыльев Советов» забил во втором дивизионе 40 голов, побив «вечный» рекорд Андрея Федькова. И вот в 26 лет Сергеев наконец-то дебютирует в РПЛ. Потянет ли этот уровень? В Кубке России он забивал «Химкам» и «Динамо», мог отличиться в финале с «Локомотивом». Так что от форварда, наверное, стоит ждать голов и в элите. Но теперь снайперу «КС» будет труднее: его изучили, да и матчи с командами из РПЛ окажутся для него уже не праздником, а рутиной.

Фото: kc-camapa.ru

Доиграет ли «Нижний Новгород» до конца чемпионата?

Когда же в РПЛ перестанут появляться проблемные клубы?! Видимо, не в нынешнем сезоне. В стартующем чемпионате превратиться в новый «Тамбов» рискует «Нижний Новгород». Бюджет клуба, если верить слухам, пока и наполовину не обеспечен средствами, которые необходимы для выступления в элите. Если спонсоры не подтянутся, то во второй части сезона «НН» будет не играть, а доигрывать. Либо просто снимется с дистанции. Этого точно не хочется. А хочется обсуждать работу молодого тренера Александра Кержакова, который сегодня так же голоден до игры в РПЛ, как на заре своей карьеры футболиста.

Сколько судей не доработают до финиша РПЛ?

Неделю назад исполком РФС утвердил список судей на первую половину сезона-2021/2022. В него вошли 19 человек. При этом состав арбитров сильно обновился. За последний год из РПЛ по разным причинам исключили восемь человек — Михаила Вилкова, Сергея Лапочкина, Алексея Еськова, Станислава Васильева, Николая Волошина, Романа Галимова, Евгения Турбина и Анатолия Жабченко. Руководитель судейского комитета Ашот Хачатурянц взялся за наведение порядка с таким рвением, что всем российским арбитрам стало не по себе. Каждая ошибка изучается, словно под микроскопом. Наверняка и в новом сезоне не обойдётся без «публичной казни». Кто досвистится до того, что денег не будет, это ведь тоже интрига сезона.