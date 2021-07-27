«Я в «Зените» с 6 лет». Кравцова звали в Москву, но он хочет заиграть в Питере

О 19-летнем воспитаннике «Зенита» Кирилле Кравцове уже говорят Семак, Ракицкий и другие. В первом туре в Химках он заменил травмированного Оздоева и провёл почти весь матч. Возможно, в ближайших играх он и вовсе станет основным, учитывая, что повреждение Магомеда может оказаться серьёзным. Хотя в современной истории «Зенита» такого ещё не было, чтобы воспитанник через собственную пирамиду стал игроком основы.

В июле Кравцов прошёл первые полноценные «Газпром» – тренировочные сборы» с главной командой в Австрии. В интервью «Чемпионату» Кирилл рассказал о своём пути к взрослому футболу, сравнениях с Серхио Бускетсом и планах по завоеванию места в старте.

– В августе ты дебютировал за «Зенит»-2, в марте – в РПЛ. Как сам отвечаешь на вопрос: «Почему именно я»?

– Вряд ли получится ответить однозначно. В «Зените»-2 я был ещё с января прошлого года, проходил сборы, общался с Владиславом Николаевичем Радимовым, он много рассказывал об игре на позиции опорника. Потом всё закрылось из-за пандемии. А когда чемпионат возобновился, я заиграл в «Зените-2». Зимой должен был лететь на сбор в Дубай, но из-за определённых обстоятельств начал работать с первой командой позже. В марте дебютировал за «Зенит». Но понимаю, что впереди большой путь, и смогу его пройти, только если буду много тренироваться.

– При этом первый товарищеский матч за «Зенит» ты сыграл уже зимой на сборах в Турции. Как это было?

– Да, тогда основа, как и мы, работала в Турции. Нам с Димой Сергеевым звонят и говорят: завтра играете за первую команду. Приехали, размялись, но матч начали на скамейке. Потом выскочили на несколько минут. Там было несколько молодых, которых мы знали – Шамкин, Прохин. В основном общались с ними.

– Ещё у тебя была одна тренировка с первой командой в прошлом году?

– Да, тренерский штаб пригласил на одну тренировку. Думал, разовая история. И на следующий день поехал к «Зениту-2». Потом рассказывали, что тренерский штаб основной команды следил за молодыми.

– Ты дебютировал в РПЛ в игре с «Ахматом» в марте. «Газпром Арена», 82-я минута, меняешь Оздоева. Опиши это состояние?

– Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Но когда выходишь, действительно колотится сердце. Там ещё игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвёртый и нам сказали готовиться.

– Близкие были на трибунах?

– Ходили, когда в заявку не попадал. На «Ахмате не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить (смеется).

– У тебя прошёл первый полноценный сбор с основой. В чём главные неожиданности?

– Очень большие скорости. Всё надо делать максимально быстро. Потихоньку привыкаю к этому и тоже становлюсь быстрее. Главное на таком уровне не затягивать. Быстро принимать решения.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Действительно огромная разница по сравнению с «Зенитом-2»?

– Это постепенный рост. Когда переходишь в молодёжку – удивляешься, потом в «Зенит-2» – ещё больше удивляешься. А когда первая команда… Уже привыкаешь к этому удивлению. В сборной то же самое: другие скорости в команде 2001 года рождения, а в июне ездил к молодёжке на товарищеский матч с Сербией и Болгарией. Тоже был интересный опыт.

– Но ты же чуть ли не всегда был самым молодым на фоне парней постарше?

– Не всегда, но бывало. Например, сборной 2002 года я почему-то оказался не нужен. При этом понравился Кержакову – он стал вызывать в команду 2001 года.

– Есть в «Зените» ребята, кто отвечает за молодёжь?

– Ракицкий классный, всегда подсказывает. Мага Оздоев тоже по-доброму к нам относится. Подсказывает ещё больше. Дзюба позитивно воспринимает, много шутит. Могут подтравить, если криво сыграем.

– Читал, что Ракицкий просит игроков проявлять жёсткость на тренировках. Только так вырабатывается характер. Это правда?

– Да, он максималист. И просит, чтобы все максимально выкладывались. Стараемся.

– Я слышал, что в 15-16 лет ты мог уйти чуть ли не в любой российский топ-клуб: тебя звали «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар». Но остался в «Зените». Почему?

– Это было после чемпионата России 2018 года, где я неплохо сыграл. Поступило предложение от «Локомотива», других команд. Но Питер мой родной город. Понимаю, что в «Зените» очень высокий уровень конкуренции, поэтому молодым непросто её выиграть. Но когда-то же должно случиться исключение?

– То есть всерьёз никогда не воспринимал эти предложения?

– Никогда. Я с 6 лет в «Зените» и уходить к конкурентам… Возможно, это какой-то патриотизм. Я родился в Питере, прошёл все возраста. Хочется быть нужным здесь.

– 2002 год в «Зените» действительно талантливый?

– Да, у нас очень сплочённая команда. Выиграли в 2018-м чемпионат России. Большая заслуга тренеров. У нас тоже были лидеры – Шамкин, например, с которым я с 6 лет. Не все попали в основной состав. Саба Сазонов перешёл в «Динамо», Рома Ногтев был на сборах.

– Твою манеру игры сравнивают с Серхио Бускетсом. Есть ли что-то общее?

– Действительно часто сравнивают. Но я аккуратно к этому отношусь. Мне больше симпатичен Родри из «Манчестер Сити». У него классный стиль игры.

– В чём твои главные недостатки при игре на этой позиции?

– Тренерский штаб говорит, что я много выбрасываюсь. Я всё время хочу сразу отобрать мяч, иногда бывает пролетаю. И опорная зона остаётся открытой. Меня постоянно просят играть спокойнее, сдержать атаку. В этом компоненте надо прибавлять. По юношам у меня этот фокус прокатывал, на уровне РПЛ вряд ли получится. А глобально нужно прибавлять во всём.

– Но ты же не опорник в классическом понимании. Хочешь и поддерживать атаки?

– Да, стремлюсь играть и в атаку. Не только зацикливаться на отборах. Всегда приятно отдавать передачи, играть красиво.

– Часто общаешься с тренерским штабом?

– Они часто спрашивают, как состояние, могут подсказать. Тот же Сергей Богданович играл в центре поля, рассказывает об этой позиции. Иногда могут поставить центральным защитником на тренировках, потому что там если выдернешься, то точно получишь.

– Ты прекрасно понимаешь, что в «Зените» было много молодых перспективных парней. Но ни один из них не переходил из второй команды в первую, чтобы стать основным. Тренировались, выходили на замену, а потом уходили в аренду. Как ты собираешься становиться основным без такого пути?

– Нужно много работать и стремиться к этому.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ты сам внутренне готов стать основным в «Зените»?

– Очень хочется играть, правда. Но решать Сергею Богдановичу.

– По юношам ты был капитаном. В «Зените-2» тебе тоже дали повязку. Сколько даешь себе лет, чтобы стать им в первой команде?

– Для начала заиграть бы, а потом уже посмотрим. Но такая мечта, конечно, есть.

– Если предположить, что в «Зените» у тебя не появится шансов заиграть в первой команде, ты готов поехать в Европу или приоритетом станет РПЛ?

– Конечно, в топ-чемпионате хочет поиграть каждый. И я не исключение. Но сейчас думаю только о «Зените».