Матч в Грозном приостановили из-за змеи. РПЛ не перестаёт удивлять!

2-й тур РПЛ закрывал вынесенный на понедельник матч «Ахмата» с «Сочи» в Грозном. Казалось бы, чем эта игра может удивить? Но всё сложилось иначе!
На 6-й минуте игру пришлось приостановить по причине, которую никто из вас не угадал бы и с 10-й попытки. Вратарь хозяев Гиорги Шелия пожаловался, что ему мешает… змея! Футболиста пугающий гость повеселил, а для изгнания пришлось задействовать нескольких сотрудников клуба. В результате змею вынесли с газона на граблях.
Что это была за змея, насколько она опасна и как попала на поле — неясно. Но точно можно сказать, что она добавила яркости матчу. РПЛ не перестаёт удивлять! Скучали по нашему футболу?
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ».
Появление змеи на поле повеселило пользователей «Твиттера», которые стали соревноваться в остроумии.
«Пока что самый опасный момент в матче «Ахмата» с «Сочи» — это змея на поле».
«Извинения змеи, которая пробралась на матч «Ахмат» — «Сочи», записаны и будут выпущены в вечернем выпуске новостей».
«Змея уже извинилась».
А пока остаётся только догадываться, какие чудеса на полях РПЛ нас ждут в ближайших матчах.
- 2 августа 2021
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