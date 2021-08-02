Матч в Грозном приостановили из-за змеи. РПЛ не перестаёт удивлять!

2-й тур РПЛ закрывал вынесенный на понедельник матч «Ахмата» с «Сочи» в Грозном. Казалось бы, чем эта игра может удивить? Но всё сложилось иначе!

На 6-й минуте игру пришлось приостановить по причине, которую никто из вас не угадал бы и с 10-й попытки. Вратарь хозяев Гиорги Шелия пожаловался, что ему мешает… змея! Футболиста пугающий гость повеселил, а для изгнания пришлось задействовать нескольких сотрудников клуба. В результате змею вынесли с газона на граблях.



Что это была за змея, насколько она опасна и как попала на поле — неясно. Но точно можно сказать, что она добавила яркости матчу. РПЛ не перестаёт удивлять! Скучали по нашему футболу?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ».

Появление змеи на поле повеселило пользователей «Твиттера», которые стали соревноваться в остроумии.

«Пока что самый опасный момент в матче «Ахмата» с «Сочи» — это змея на поле».

«Извинения змеи, которая пробралась на матч «Ахмат» — «Сочи», записаны и будут выпущены в вечернем выпуске новостей».

«Змея уже извинилась».

А пока остаётся только догадываться, какие чудеса на полях РПЛ нас ждут в ближайших матчах.